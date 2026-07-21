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В БГУ прошло зачисление на бюджет

  • 21.07.2026, 10:16
В БГУ прошло зачисление на бюджет

Где наиболее высокие проходные баллы?

В понедельник, 20 июля, в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. В их числе — факультеты международных отношений, юридический, экономический, географии и геоинформатики, а также Институт теологии им. св. Мефодия и Кирилла.

В этот же день с помощью автоматизированной системы университет принял бюджетников по профилям «Физические науки» и «Математические науки и информатика».

Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях «Международная конфликтология» факультета международных отношений и «Международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)» экономического факультета — по 395 баллов.

Самой многочисленной стала группа специальностей профиля «Математические науки и информатика», куда зачислены 454 человека, следом — профиль «Физические науки» (395 человек). Среди факультетов больше всего бюджетников принял юридический факультет — 233 человека, меньше всего — Институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов.

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