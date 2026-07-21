В приграничном регионе России начался потоп после удара по плотине
- 21.07.2026, 12:00
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Шебекино затапливает.
Город Шебекино в Белгородской области России начало затапливать после атаки БПЛА на плотину Белгородского водохранилища.
Как сообщает Telegram-канал «Пепел», плотина получила серьезные повреждения в ходе комбинированного удара 19 июля. В результате атаки пострадал участок водосброса протяженностью около 35 метров, что спровоцировало неконтролируемый сброс воды из водохранилища.
По данным анализа спутниковых снимков, нынешние разрушения оказались значительно масштабнее тех, что фиксировались осенью 2025 года.
Стремительно прибывающая вода наполняет русло реки Нежеголь, из-за чего в Шебекино уже подтоплены городские пляжи, прибрежная инфраструктура и близлежащие сооружения.