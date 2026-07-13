«Путин привел к краху судоходства от Таганрога до Темрюка» 2 13.07.2026, 16:16

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Фото: Reuters

ВСУ превращают Азовское море в ловушку для российского флота.

За несколько дней ВСУ нанесли серию ударов по танкерам и другим судам «теневого флота» РФ в Азовском море. В результате Россия была вынуждена приостановить судоходство по Донско-Азовскому каналу, одному из ключевых логистических маршрутов оккупантов.

К чему уже привела операция ВСУ в Азовском море для российских оккупантов? Насколько серьезно нарушены снабжение Крыма и логистика армии РФ на юге?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Да, действия ВСУ в значительной степени нарушают логистику российских войск. Раньше у россиян была основная логистическая трасса М-14. Она шла из юго-западной части Донецкой области через Мариуполь на Бердянск, дальше через Запорожскую и Херсонскую области, а также на Крым. Крым тоже снабжался и обеспечивался по этой трассе.

Сейчас, после перерезания логистики непосредственно через полуостров Крым, Чонгар и Армянск, у оккупантов оставалось только Азовское море. По Азовскому морю грузы отправлялись танкерами или сухогрузами в Крым, в порт Мариуполя и в порт Бердянска.

Уничтожение Азовского флота РФ, в том числе танкерного флота, приводит к тому, что для России это море превращается в блокадное и закрытое. Более того, судоходство в этой зоне, в этом регионе, в ближайшее время просто будет невозможным.

У России, если говорить только о танкерах, было около 150 танкеров в Азовском море. Она могла, конечно, фрахтовать новые суда, могла переводить их по каналу из других регионов и так далее. Но сейчас я не думаю, что кто-то согласится выполнять рейсы в Азовском море с учетом таких рисков, которые резко возросли.

В целом, опять-таки, можно сказать, что если Россия не успеет вывести свои танкеры и прочие суда из Азовского моря, то они просто будут добиты. Независимо от того, танкер это, сухогруз, буксир или паром, ВСУ уничтожат полностью абсолютно все. Соответственно, единственная возможность по Азовскому морю обеспечивать российскую группировку в Крыму и российские группировки, например, в Херсонской и Запорожской областях, будет потеряна.

Для России на материковой части остается только трасса М-14. Но для такого снабжения от Мариуполя до Голой Пристани или Олешек нужно ехать по этой трассе около 400 километров. А она полностью простреливается украинскими mid-range strike drones. Поэтому для любого водителя бензовоза это с большой вероятностью может быть поездка в один конец.

Что же касается снабжения полуострова Крым, то остаются только Керченский мост и те земляные насыпи, которые россияне сейчас завели в районе Чонгара и Армянска. Но до них еще надо доехать, чтобы что-то завезти в Крым. А это опять-таки трасса М-14.

Я могу сказать, что речь идет о полной изоляции российской группировки в Крыму, а также об изоляции российской группировки в Херсонской области, которая недополучает материально-техническое обеспечение, горюче-смазочные материалы, провизию и так далее.

Это также говорит о том, что война привела к смерти судоходства в российском Азовском регионе от Таганрога до Темрюка. А это, конечно, кризис целого региона, который, по сути, кормился и зависел исключительно от судоходства в Азовско-Черноморском регионе.

— Как будут дальше действовать ВСУ? Какие логистические объекты и цели России могут стать следующими ударами для усиления блокады Крыма?

— Думаю, что заключительным этапом логистического локдауна станет уничтожение Керченского моста. Мы пока с этим не спешим и даем возможность людям выехать из Крыма, потому что полуостров сейчас превращается просто в неприспособленную для жизни территорию.

В перспективе это, конечно, будет завершающий этап всей этой операции. Через какой-то период речь будет идти об ударе по Керченскому мосту и, по сути, об утрате им функциональности.

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