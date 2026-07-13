Цусима на Азове 1 13.07.2026, 14:32

1,068

Уже более 100 российских судов повреждены и горят в море, которое Москва объявила «внутренним».

После массированных атак на грузовики на «сухопутном коридоре» в Крым Россия пытается снабжать полуостров по Азовскому морю, пишет «Можем объяснить». Но суда идут без прекрытия и защиты — и также становятся жертвами украинских дронов. Военные эксперты сравнивают ситуацию с Цусимским сражением 1905 года: сокрушительное поражение от японского флота с затоплением кораблей российской эскадры.

За 8 дней дроны ВСУ поразили 105 российских судов в Азовском море, сообщил командующий командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр). За последнюю ночь под удары попали 15 судов. Также были поражены 4 объекта ПВО в Крыму: 2 радара и 2 пусковые установки.

Массированные налеты дронов на суда, идущие по Азовскому морю, начались с начала прошлой недели. Однако фундамент для ударов по логистике ВСУ готовили с весны прошлого года, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. «Один за другим выносили зенитно-ракетные комплексы и радары. К весне 2026 года ПВО оккупированных Крыма, южной части Донецкой и Запорожской областей ослабло критически, открыв дорогу беспилотникам куда угодно».

Одновременно Украина нарастила производство БПЛА среднего радиуса и модернизировала их. Так, вес боевой части FP-2 увеличился до 200 кг, а дальность полета — до 370 км. В зону досягаемости теперь входит вся акватория Азовского моря.

Азовское море — часть важной логистической артерии, которая включает Волгу, Дон и одноименный канал между ними. По этому маршруту ходят сравнительно небольшие суда класса река-море. Они перевозят широкий спектр грузов — топливо, ГСМ, металлы, зерно и другие продукты питания, промышленные товары. Основная часть потока идет на экспорт — в черноморских портах грузы перегружают на крупные суда, которые уже доставляют их в другие страны. Но в последнее время, после массированных атак на «сухопутный коридор» в Крым, Россия начала активнее снабжать оккупированный полуостров через Азовское море.

Суда в Азовском море не имеют никакой защиты и не охраняются военными кораблями, отмечают Z-авторы. Черноморский флот, эвакуированный в Новороссийск, не может сопровождать их — так как его корабли сами станут целью украинских дронов. Эффективного решения по противодействию БПЛА ни сухопутная армия, ни флот до сих пор не нашли — а на корабли только на 5-й год войны начали ставить средства РЭБ, «мангалы» и пулеметы против дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com