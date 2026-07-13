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Работник в Гомеле добился более 4000 рублей компенсации после увольнения

  • 13.07.2026, 15:16
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Работник в Гомеле добился более 4000 рублей компенсации после увольнения

Его уволили за прогул.

Пенсионер, ранее работавший на одном из предприятий Гомеля, через суд добился отмены формулировки об увольнении «за прогул» и получил компенсацию свыше 4000 рублей. Об этом рассказали в Белорусском профсоюзе работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства.

По данным профсоюза, 24 марта мужчина не вышел на смену — его состояние здоровья резко ухудшилось настолько, что он физически не смог ни предупредить руководство, ни вызвать врача. Уже на следующий день его госпитализировали в экстренном порядке: медики зафиксировали тяжёлое состояние и поместили пациента в «красную зону». Больничный лист был оформлен по 7 апреля включительно.

Выйдя на больничный, 9 апреля мужчина, уже достигший пенсионного возраста, подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Однако кадровая служба сначала вернула документ — якобы из-за отсутствия даты. После того как заявитель исправил недочёт и указал дату, наниматель всё равно оставил заявление без движения.

В результате 23 апреля предприятие уволило сотрудника за прогул, сославшись на его отсутствие на рабочем месте 24 марта — тот самый день, когда у него случилось резкое ухудшение самочувствия.

Досудебное урегулирование конфликта результата не дало, и дело дошло до суда. Инстанция признала увольнение за прогул незаконным и постановила изменить формулировку: контракт был расторгнут по инициативе работника в связи с нарушением нанимателем трудового законодательства (статья 41 Трудового кодекса Беларуси).

Помимо этого, с предприятия в пользу бывшего сотрудника взыскали 4138,20 рубля компенсации за досрочное расторжение контракта. Наниматель решение суда обжаловать не стал, и оно вступило в законную силу.

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