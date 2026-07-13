Легендарный Nissan Skyline GT-R превратили в компьютерную мышь 1 13.07.2026, 15:49

Фото: Supplied

Цена в 50 долларов вряд ли остановит поклонников японской классики.

Легендарный Nissan Skyline GT-R поколения R32 получил неожиданное воплощение. На рынок вновь поступила беспроводная компьютерная мышь, выполненная в виде культового спорткара. После первого запуска аксессуар исчез с полок практически мгновенно, поэтому производитель решил вернуть его в продажу с небольшими улучшениями, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Новая версия сохранила фирменный дизайн GT-R, получила беспроводное подключение по Bluetooth и 2,4 ГГц, а также комплектуется тематическим ковриком для мыши. Одной из самых необычных деталей стали светящиеся передние фары, которые работают во время использования.

Фото: Camshop.jp

Стоимость аксессуара составляет примерно 50 долларов. Для обычной компьютерной мыши это довольно высокая цена, однако поклонников японской классики это вряд ли остановит. Предыдущая партия была распродана за считанные дни.

Фото: Camshop.jp

Создатели уделили внимание и автомобильным мелочам. За основу взята редкая версия Nissan Skyline GT-R Nismo Homologation. Миниатюрная модель получила характерные кованые диски Nismo LM GT4, фирменный цвет Gunmetal, особый интеркулер Nismo с редким средним логотипом и соответствующие шильдики.

Фото: Camshop.jp

По техническим характеристикам устройство не претендует на уровень игровых моделей: здесь предусмотрены левая и правая кнопки, колесо прокрутки с нажатием и совместимость с Windows, macOS, ChromeOS, Android и iPadOS.

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