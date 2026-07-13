Легендарный Nissan Skyline GT-R превратили в компьютерную мышь

Легендарный Nissan Skyline GT-R превратили в компьютерную мышь1
- 13.07.2026, 15:49
Цена в 50 долларов вряд ли остановит поклонников японской классики.
Легендарный Nissan Skyline GT-R поколения R32 получил неожиданное воплощение. На рынок вновь поступила беспроводная компьютерная мышь, выполненная в виде культового спорткара. После первого запуска аксессуар исчез с полок практически мгновенно, поэтому производитель решил вернуть его в продажу с небольшими улучшениями, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Новая версия сохранила фирменный дизайн GT-R, получила беспроводное подключение по Bluetooth и 2,4 ГГц, а также комплектуется тематическим ковриком для мыши. Одной из самых необычных деталей стали светящиеся передние фары, которые работают во время использования.
Стоимость аксессуара составляет примерно 50 долларов. Для обычной компьютерной мыши это довольно высокая цена, однако поклонников японской классики это вряд ли остановит. Предыдущая партия была распродана за считанные дни.
Создатели уделили внимание и автомобильным мелочам. За основу взята редкая версия Nissan Skyline GT-R Nismo Homologation. Миниатюрная модель получила характерные кованые диски Nismo LM GT4, фирменный цвет Gunmetal, особый интеркулер Nismo с редким средним логотипом и соответствующие шильдики.
По техническим характеристикам устройство не претендует на уровень игровых моделей: здесь предусмотрены левая и правая кнопки, колесо прокрутки с нажатием и совместимость с Windows, macOS, ChromeOS, Android и iPadOS.