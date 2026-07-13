WSJ: Россияне уже это ощутили 2 13.07.2026, 15:32

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ВСУ нанесли десятки атак по предприятиям нефтяной отрасли РФ.

Украина расширяет кампанию дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре, превращая нефтеперерабатывающие заводы в одну из главных целей войны. Как пишет The Wall Street Journal, украинские беспилотники и ракеты уже поражали объекты по всей территории России, включая НПЗ в Омске, расположенном примерно в 1600 километров от украинской границы, .

С весны украинские силы нанесли десятки атак по предприятиям нефтяной отрасли. По данным аналитиков, были повреждены все десять крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, а общий объем выведенных из строя мощностей может превышать четверть от общего потенциала переработки страны.

Особое внимание Украина уделяет ключевым технологическим узлам заводов, многие из которых используют оборудование и компоненты западного производства. Их замена для России осложнена из-за санкций и ограниченного доступа к современным технологиям.

Последствия ударов уже ощущаются внутри страны. В ряде регионов возникли перебои с топливом, появились очереди на автозаправках, а к концу июня ограничения на продажу топлива действовали в десятках субъектов. Российские власти заявляют о восстановлении поставок и приняли решение запретить экспорт дизельного топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Российская система противовоздушной обороны сталкивается с новой проблемой — массовым применением беспилотников. Ранее она в основном создавалась для противодействия баллистическим ракетам и авиации, однако большие группы дронов создают дополнительную нагрузку на оборону.

Киев также увеличивает производство собственных средств поражения и готовит новые дальнобойные системы, включая крылатую ракету Flamingo. Поддержку подобных действий выразил президент США Дональд Трамп, заявив, что удары по объектам в глубине России могут стать фактором, способным приблизить завершение войны.

Атаки на нефтяную инфраструктуру показывают, что энергетический сектор становится одним из ключевых направлений противостояния, где Украина пытается напрямую воздействовать на экономические возможности России.

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