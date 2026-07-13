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«Цифры от спецслужб повергли Лукашенко в шок»

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  • 13.07.2026, 7:57
  • 15,038
«Цифры от спецслужб повергли Лукашенко в шок»
Фото: Reuters

Почему диктатор суетится из-за дефицита рабочих рук.

Лукашенко на протяжении последнего года носится с идеей привлечения в Беларусь трудовых мигрантов. Сначала активно заманивал в страну пакистанцев. Однако большого количества рабочих из этой страны мы так и не увидели.

Во время визита в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который прошел 9 июля, диктатор принялся заманивать трудовых мигрантов из Центральной Азии:

«Ну и люди хорошо восприняли. Я говорю у нас узбеков любят. Прежде чем пакистанцы… Хочу, чтобы ваши люди к нам приезжали семьями. В сельском хозяйстве, как говорю президенту, мы даем жилье», — сказал Лукашенко.

Почему диктатор так переживает из-за дефицита кадров? Telegram-канал «Ник и Майк», специализирующийся на инсайдах, писал, что Лукашенко получил секретный доклад о реальном положении с демографией в стране:

— Лукашенко начал править страной, в которой жило 10,6 млн человек.

Ковид-диссидентство и репрессии против белорусов привели к ужасной картине. Спецслужбы положили на стол Лукашенко доклад о численности населения. И цифра его повергла в шок.

В результате деятельности хунты население Беларуси составляет уже 7,5 миллионов. И исход продолжается. Особенно шокирует то, что уезжает молодежь, остаются пенсионеры и «красаўцы» разных цветов погон, которых нужно кормить.

Правления хунты сократило население страны почти на треть. Хунта смогла повторить геноцид белорусского народа. И сделала это без войны.

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