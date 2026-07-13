Это Путин не сможет игнорировать 3 Виктор Каспрук

13.07.2026, 8:38

2,898

Как сделать так, чтобы «простые россияне» сами захотели окончания войны.

Геополитический реваншист Путин своими действиями демонстрирует, что готов воевать с Украиной вечно, если она не согласится на капитуляцию. И хотя развитие событий показывает, что Москва не побеждает, российский диктатор постоянно выдвигает одни и те же нереалистичные требования. Как сделать так, чтобы «простые россияне» сами захотели, чтобы Путин закончил войну?

Чтобы те, кто годами повторяли, что политикой не интересуются, признали необходимость окончания войны, нужно разрушить их ощущение безопасности и изолированности от фронта. Чтобы санкции напрямую ударили по их повседневному уровню жизни, и одновременно прорвать информационную блокаду кремлёвской пропаганды. Продемонстрировав реальные масштабы потерь российской армии и критическую ситуацию в экономике Российской Федерации.

Хотя кое-что в этом направлении уже удалось сделать, для достижения системного перелома этого всё ещё недостаточно, поскольку значительная часть российского населения продолжает жить в условиях пассивной экономической адаптации, выстраивая новые психологические механизмы защиты от реальности.

Прорыв этой обороны требует существенного усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, способного разрушить внутренние инструменты компенсации потерь и резко напрямую повлиять на базовый уровень благосостояния москвитян. Дальнейшая стратегия должна фокусироваться не только на ограничении ресурсов агрессора, но и одновременно на системном прорыве этого психологического вакуума для демонстрации реальной цены войны.

Это означает, что санкции должны стать не просто экономическим барьером, а ощутимым катализатором внутренних изменений общественных настроений в России. Превращая абстрактные цифры макроэкономических потерь в конкретные бытовые трудности, которые заставят рядового гражданина России осознать прямую связь между преступными действиями его власти, развязавшей страшную кровавую войну в Украине, и собственным обнищанием.

Что лишит кремлёвский режим возможности и дальше покупать лояльность собственного населения и конвертирует скрытое общественное недовольство в реальное внутреннее давление на политическое руководство Российской Федерации.

Поскольку очевидно, что только через полное разрушение относительной зоны комфорта внутри Московии можно достичь критического снижения её способности финансировать и продолжать долговременную агрессию в Украине.

Необходимо переориентировать международные ограничения с пассивного сдерживания военного потенциала на активное истощение социально-экономического фундамента российского тоталитаризма.

И это чрезвычайно важно, поскольку лишь полная экономическая изоляция и лишение агрессора ресурсов для ведения войны способны принудить его к реальному миру, остановить финансирование военной машины и подорвать внутреннюю стабильность путинского режима, угрожающего глобальной безопасности.

Мы видели, как негативно на настроения «простых россиян» относительно продолжения войны в Украине подействовал неожиданный для них дефицит бензина, который им принесли «добрые украинские дроны». Которые методично и высокоточно поражают ключевые нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории РФ.

А это показывает, что такие меры способны успешно действовать. И если Путина это не убедит, то следующим шагом должен стать дефицит продуктов. Хотя бы такой, какой сейчас ощущается в оккупированном Крыму. Масштабная инфляция и пустые полки в магазинах способны подтолкнуть «рядовых россиян» к протестам против действий режима Путина.

Исторический опыт убедительно свидетельствует, что отсутствие базовых товаров, в частности топлива и продовольствия, является одним из мощнейших факторов дестабилизации тоталитарных режимов. Ведь это разрушает негласный общественный договор между диктатором и населением, где лояльность обменивается на стабильность и сытость.

Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ наглядно продемонстрировали уязвимость её тыла, что вызвало первые серьёзные трещины в иллюзиях безопасности рядовых россиян. Заставив их осознать: война, которую им кремлёвские пропагандисты подавали как отдалённое медийное шоу, способна в любой момент оставить их без топлива, света и привычного комфорта.

Перенос этого опыта на продовольственную сферу по примеру временно оккупированного Крыма, где логистический коллапс уже периодически создаёт пустые полки в магазинах, может превратить пассивную поддержку войны в острое внутреннее недовольство.

Для среднестатистического гражданина России война будет оставаться приемлемой лишь до тех пор, пока она выглядит как картинка по телевизору и не мешает повседневному быту. Как только война затронет холодильник каждой семьи в виде дефицита хлеба, молока или лекарств, пропаганда быстро потеряет свою обманчивую эффективность, уступая место первичному страху за выживание.

Поражение ключевых железнодорожных узлов, портовой инфраструктуры, крупных распределительных центров и оптовых складов на территории тоталитарной Московии может создать изолированные зоны продовольственного кризиса внутри этой страны. А это заставит Кремль выбирать между обеспечением фронта и удержанием порядка в регионах, что неизбежно приведёт к логистическому хаосу и усилению панических настроений среди россиян.

Поэтому экономическое и логистическое давление на повседневную жизнь населения Российской Федерации является критически важным асимметричным инструментом в российско-украинской изнурительной войне.

Дефицит продовольствия и товаров первой необходимости способен трансформировать бытовое недовольство россиян в прямую угрозу для путинского режима. Поскольку пустые полки магазинов и стремительный рост цен разрушат видимость стабильности, заставляя российское население переключаться с поддержки агрессивной внешней политики диктатора Путина на собственное выживание.

Даже тогда, когда репрессивная машина Путина эффективно подавляет политические протесты, она станет бессильной против хаотичных «голодных» бунтов или массовой паники, вызванной тотальным дефицитом, поскольку такие процессы не имеют единого лидера и управляются базовыми инстинктами.

Логика событий доказывает, что нарушение внутренней стабильности России через дефицит ресурсов является реальным путём к истощению её военного потенциала, поскольку заставит Кремль тратить эти резервы на тушение социальных пожаров вместо ведения войны. Ведь в таком случае Путину придётся выбирать между сохранением своей власти и оккупацией Украины.

Этот выбор неизбежно приведёт к критическому перенапряжению всей государственной системы Российской Федерации, поскольку масштабное урезание финансирования социальных программ, задержки выплат бюджетникам и стремительное обнищание населения в регионах спровоцируют волну локальных протестов и межэтнической напряжённости, которые Кремль уже не сможет игнорировать.

Чтобы удержать контроль над ситуацией внутри страны и подавить потенциальные бунты, Путин будет вынужден перенаправлять колоссальные финансовые потоки, остатки дефицитной техники и, самое главное, наиболее боеспособные силовые подразделения, включая Росгвардию и спецслужбы, с линии фронта вглубь России для полицейских и карательных функций.

Ослабление военной машины на передовой из-за нехватки ресурсов и средств внутренней безопасности обнажит логистические цепочки и снизит боеспособность оккупационных войск, что откроет для Вооружённых сил Украины стратегические возможности для эффективного освобождения территорий. Что в конечном итоге заставит российскую верхушку капитулировать или радикально пересмотреть свои захватнические планы ради собственного выживания.

Виктор Каспрук, блог

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com