Дочь Келлогга о смерти Грэма: Информированные люди обеспокоены 13.07.2026, 9:11

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Меган Моббс

Есть много вопросов относительно обстоятельств случившегося.

Меган Моббс, дочь бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлогга, возглавляющая Центр американской безопасности и защиты при организации Independent Women's Forum, не исключает, что ко внезапной смерти американского сенатора Линдси Грэма может быть причастна Россия. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.

По ее словам, у информированных людей возникают вопросы относительно обстоятельств и времени смерти Грэма.

«Я слышала от ряда очень умных, хорошо информированных и весьма опытных людей, что у них вызывают обеспокоенность обстоятельства и время смерти сенатора Грэма. Да, вполне возможно, что смерть наступила по естественным причинам. Однако, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию и тех противников, которым он активно противостоял, вполне разумно задавать вопросы и убедиться, что возможность более зловещего сценария полностью исключена», – заявила Моббс.

Она добавила, что Россия успешно действует в условиях неопределенности и двусмысленности.

«Отсутствие ясных ответов создает именно ту атмосферу неопределенности, подозрительности и раскола, которую Москва на протяжении многих лет училась использовать в своих интересах. Прозрачность и ясность – лучшее средство против распространения конспирологических теорий», – подчеркнула Моббс.

Ранее офис сенатора сообщил о его смерти в возрасте 71 года.

10 июля Линдси Грэм был с визитом в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Конгресса.

Сенатор объявил, что ему и коллегам удалось достичь согласия с Белым домом относительно новой версии законопроекта о санкциях против России, соавтором которого он был. Принятие пакета санкций, по его словам, позволило бы США получить дополнительные инструменты для поддержки обороноспособности Украины, в частности в сфере противодействия баллистическим ракетам.

Линдси Грэм также посетил производство украинской технологическо-оборонной компании SkyFall.

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