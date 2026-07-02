Наталья Радина: Кажется, в последние недели Лукашенко разыгрывает спектакль 2.07.2026, 11:31

Наталья Радина

Украине нельзя забывать, что диктатор — марионетка России.

Беларусь оказалась в центре внимания из-за целого ряда громких событий. 19 июня президент Украины Владимир Зеленский поставил Лукашенко ультиматум, заявив, что диктатор должен в течение недели демонтировать российские ретрансляторы, направляющие дроны. 24 июня Зеленский сказал, что белорусский правитель выполнил его требования. 26 июня Лукашенко появился на Валдае, где встретился с Путиным. Диктаторы не сделали заявлений после встречи, что породило ряд слухов о том, что Кремль давит на Лукашенко с целью повторного нападения с территории Беларуси на Украину. 29 июня белорусский правитель прилетел в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи в Пекине ряд экспертов заявил, что якобы «Лукашенко сорвал планы Путина» и «оторвался от России, заручившись поддержкой Китая».

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью YouTube-каналу украинского новостного агентства «УНИАН» высказала мнение, что многие последние заявления и действия Лукашенко — постановочные:

— Я с интересом посмотрела ваш сюжет, и у меня возникло ощущение, что мы просто участвуем в каком-то грандиозном спектакле. Кажется, идет активная информационно-психологическая операция, что якобы «Лукашенко пытается уйти от давления со стороны Путина», как ему «удается это успешно делать», что «готовится нападение на Украину», хотя все эксперты в один голос заявляют, что на территории Беларуси не размещается достаточное количество российских войск и мы не видим никакой подготовки к наступательным действиям.

Появились заявления, что Лукашенко «пошел против России и отключил ретрансляторы». Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что эти же ретрансляторы 29 июня были снова включены. Значит, Лукашенко их окончательно не отключил. Мы даже не знаем, о чем разговаривал Лукашенко с Путиным на Валдае, ведь не то что заявлений, даже фотографий и видео не было с этой встречи.

Что касается заявлений Китая о поддержке суверенитета, он всегда об этом говорит, ведь Пекину крайне важен сухопутный коридор для своих товаров через территорию Беларуси. Были сотни заявлений со стороны Китая относительно того, что Беларусь должна быть суверенным независимым государством.

У меня есть ощущение, что в очередной раз лепится образ Лукашенко, который снова ушел от Путина. «Какой он замечательный, какой он хитрый». И вот теперь уже якобы можно на Лукашенко положиться, снимать с него санкции и каким-то образом выстраивать с ним отношения даже в Украине. И здесь я хочу просто вас предостеречь, потому что Лукашенко нельзя ни в коем случае доверять.

Да, он крутится как уж на сковородке, но он абсолютно зависим от России. У него нет возможности для маневра, даже несмотря на нынешние попытки переговоров с США. Поверьте, Путина он боится гораздо больше, чем Трампа, который может проиграть ближайшие промежуточные выборы в Конгресс.

Все, что Лукашенко нужно, это чтобы с него снимали санкции, потому что его экономика идет на дно.

Информация о давлении на Лукашенко со стороны Путина, по мнению главного редактора сайта Charter97.org, — часть спектакля белорусского правителя:

— Об этом мы узнали в основном из западной прессы. Якобы идет активное давление Кремля, чтобы использовать Беларусь в войне. Но он и так ее использует в этой войне.

Нужно ли ему повторное наступление с территории Беларуси на Украину? Во-первых, у Путина сегодня нет личного состава. Мы видим, что просто не хватает солдат в российской армии, чтобы воевать на Донбассе. Ему нужно еще как минимум 100 тысяч военнослужащих, которых он разместит в Беларуси для атаки на Украину. Мобилизация на данный момент в России не объявлена.

Во-вторых, тот же главнокомандующий ВСУ Сырский в своем интервью заявил, что повторное наступление с территории Беларуси маловероятно, потому что на границе болотистая почва, взорваны все мосты, очень мало дорог. Тяжелая техника просто завязнет, если она попытается пересечь границу с Украиной. Если будет наступление, например, на Черниговскую область, то, скорее всего, оно будет из Брянской области России.

Конечно, Путин сумасшедший, он хочет эскалировать ситуацию. Но как он в этот момент может использовать Беларусь при недостатке ресурсов, я пока не понимаю. Угроза всегда будет и она остается, пока в Беларуси правит путинская марионетка Лукашенко. Но сейчас у меня все равно создается впечатление, что это просто организованный Лукашенко спектакль.

Наталья Радина считает, что белорусский правитель, который добивается снятия санкций, может задействовать против Запада шантаж и давление, а затем, создав иллюзию субъектности, попытаться добиться переговоров:

— Сначала нужно западников напугать, что с территории Беларуси может быть захвачена Литва или Латвия, может быть нападение на Польшу. Мы видим гибридные атаки, которым подвергаются соседние страны НАТО, воздушные шары с контрабандой, которые летят в Литву, атаки мигрантами границ, дроновые атаки. Это все мы наблюдаем, и эти инциденты, я уверена, будут повторяться. Безусловно, чтобы уйти от этих угроз, напуганная Европа может согласиться с тем, что стоит перейти к какому-то разговору с белорусским диктатором. Тем более, он же «идет против Путина», «мужественно держится», а теперь поехал в Китай, чтобы договариваться с Си Цзиньпином.

Наталья Радина обращает внимание на интересную деталь, связанную с визитом Лукашенко в Пекин:

— Он поехал в Китай, чтобы поприсутствовать на вручении диплома в Пекинском университете для его младшего сына Коли. Вот и все. Он совместил поездку частного характера по семейным обстоятельствам и встретился с Си Цзиньпином. Вы понимаете, что это уже не визит срочного характера, когда «ой-ой-ой, спасайте, я бегу к вам, китайцы, помогите, так на меня давят». Вот поэтому я говорю о шоу.

Наталья Радина отмечает, что сегодня превращение Беларуси в арену боевых действий невыгодно всем сторонам:

— Конечно, Лукашенко страшно боится нанесения каких-то ударов со стороны Украины и по пресловутым ретрансляторам, да и по другим объектам. За последний месяц мы слышали заявления экспертов из Украины, которые прямо говорили, что ВСУ могут выключить белорусскую экономику буквально за один день. Достаточно ударов по «Беларуськалию», по НПЗ в Новополоцке и Мозыре — и ситуация мгновенно дестабилизируется.

Другое дело, что нельзя исключать, что в этой ситуации Россия действительно полностью втянет Беларусь в войну: будет проведена срочная мобилизация в РФ, ведь надо же «спасать своих белорусских братьев» и тогда уже Беларусь станет ареной для военных действий. Как мне кажется, это одинаково невыгодно как для Лукашенко, так и для самой Украины.

Я понимаю, что делает Украина, когда заявляет о том, что она может нанести удары, я сама призывала Киев предупреждать диктатора. Лукашенко надо пугать, он должен понимать, что такая угроза есть и Путин должен осознавать, что это может произойти.

Однако Путину выгоднее, чтобы Беларусь оставалась плацдармом, с которого можно запугивать как саму Украину, так и страны Европы, а когда ты перестаешь запугивать и переходишь уже к конкретным действиям, в этой ситуации ты просто можешь «получить по щам». Мы прекрасно знаем, что если Россия, например, попытается реально напасть на страну НАТО, то ответ последует незамедлительно и Кремль проиграет эту войну.

Главный редактор сайта Charter97.org обращает внимание на то, что Путину выгодно использовать Беларусь для обхода западных санкций:

— Он прекрасно понимает, что санкции против Беларуси слабее, чем в отношении России. В том числе американцы начали процесс снятия некоторых экономических ограничений с белорусского режима в обмен на освобождение некоторых, не всех политических заключенных.

Это позволяет России через территорию Беларуси получать подсанкционные товары. Я думаю, что Беларусь здесь по-прежнему используется, как и использовалась с 2014 года, в качестве контрабандного хаба, через который все торговали. Поэтому крайне невыгодно превращать Беларусь в территорию военных действий.

В конце интервью Наталья Радина ответила на вопрос о ситуации и настроениях в Беларуси:

— Абсолютное большинство белорусов против этой войны. Что касается ситуации, то я буквально сегодня читала о том, что в Совете по правам человека ООН был представлен доклад спецдокладчика по Беларуси, и он заявил, что наша страна — первая в мире по количеству политических заключенных на душу населения.

Можете себе представить уровень репрессий, который сегодня происходит в Беларуси. В этой ситуации, конечно же, люди не могут открыто высказываться против войны, выходить на антивоенные демонстрации. Но, безусловно, участвовать в этой войне, воевать, тем более против украинцев, в Беларуси не хотят. Лукашенко и Путин также понимают, что белорусская армия, которая не имеет боевого опыта, абсолютно не хотела бы воевать против Украины.

2020-й год показал, что белорусы не очень-то подвержены оболваниванию пропагандой, как белорусской, так и российской. Протесты, которые прошли по всей стране, когда против Лукашенко на улицы вышло порядка миллиона человек, показали, что пропаганда не работает.

Сайт «Хартия’97», главным редактором, которым я являюсь, очень много пишет об Украине, мы стараемся доносить до своих читателей как можно больше информации о том, что происходит в вашей стране. Мы являемся самым популярным независимым сайтом, и, несмотря на блокировку, нас читает очень большое количество людей в Беларуси. Мы видим по статистике, что тема Украины крайне важна, что белорусы читают, об этом интересуются, тем, что происходит в вашей стране. Мы знаем, что в том числе смогли распропагандировать и белорусскую армию. Белорусы всегда были более европейскими, они ментально отличаются от россиян. И здесь, конечно, даже русский телевизор не смог испортить белоруса.

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