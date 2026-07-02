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ВСУ атаковали Крым: в Севастополе, Симферополе и Феодосии – взрывы и стрельба

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  • 2.07.2026, 11:58
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ВСУ атаковали Крым: в Севастополе, Симферополе и Феодосии – взрывы и стрельба

Целями ударов стали нефтебазы и электростанции.

В оккупированном Крыму в ночь на 2 июля слышались взрывы и стрельба. Вероятные попадания зафиксированы в Севастополе, Симферополе и Феодосии, сообщает «Крым.Реалии» .

По данным российской оккупационной администрации, в 3:21 в Севастополе объявили воздушную тревогу, которая длилась около двух часов. О последствиях атаки или возможных попаданиях оккупационные власти не сообщили. В городе прозвучали как минимум два взрыва.

Канал «Крымский ветер» сообщает о мощном взрыве в районе государственной районной электростанции в Симферополе. Местные жители пишут об отключении света.

В Феодосии могли быть три попадания вблизи нефтебазы и еще одно - в районе горы Тепе-Оба, где расположены позиции российских радиолокационных станций. Эти сообщения на данный момент невозможно подтвердить из независимых источников.

Кроме того, издания сообщают о пожарах на электроподстанциях «Донузлав» и «Митяево» на западе полуострова. Первая является узловой подстанцией высокого напряжения, вторая обеспечивает электроснабжение населенных пунктов и связана с солнечной электростанцией мощностью 32 МВт.

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