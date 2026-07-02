Валерий Залужный: Нужно усилить давление на Россию 2.07.2026, 12:28

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Валерий Залужный

Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Иллюзии о скором конце войны – обманчивы.

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный после массированного удара РФ по Киеву заявил в соцсети «Фейсбук», что «иллюзии о скором конце войны обманчивы»

«Киев. Россия снова и снова демонстрирует свое «желание» мира, - написал он. - Подло убивая ночью мирных жителей, разрушая жилые дома мирных людей.

Такие массированные обстрелы - еще одно доказательство того, что иллюзии о скором конце войны обманчивы. Эту же реальность должны понимать и наши партнеры. Нужно усилить давление на Россию, чтобы цена войны для нее стала слишком высокой».

Залужный поблагодарил всех, кто спасает и защищает, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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