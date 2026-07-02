Британские эксперты определили лучшие автомобили года
- 2.07.2026, 13:05
Электромобили — в лидерах.
В Великобритании назвали лучшие автомобили 2026 года. Среди победителей преобладают электрифицированные модели.
Лучшие автомобили года в Великобритании определило издание Auto Express. Победителей выбрали по результатам тест-драйвов десятков моделей.
Абсолютным победителем стал электромобиль Nissan Leaf третьего поколения. Эксперты высоко оценили значительный запас хода (621 км) и современные электронные системы автомобиля, а также отметили, что новый Leaf по-прежнему остается доступным.
Кроме того, были названы лучшие автомобили в различных категориях. Среди них преобладают электромобили и гибриды.
Лучшие автомобили года по версии Auto Express:
городской автомобиль — Kia Picanto;
супермини — CUPRA Raval;
семейный автомобиль — Kia PV5;
универсал — Skoda Superb;
малый корпоративный автомобиль — Nissan Leaf;
среднеразмерный корпоративный автомобиль — Mercedes CLA;
большой корпоративный автомобиль — Audi A6 e-tron;
компактный кроссовер — Renault 4 E-Tech;
среднеразмерный кроссовер — Skoda Elroq;
большой кроссовер — Skoda Kodiaq4
компактный премиальный кроссовер — Audi Q3;
среднеразмерный премиальный кроссовер — BMW iX3;
большой премиальный кроссовер — Range Rover Sport;
спортивный хэтчбек — Volkswagen Golf GTI;
купе — BMW 2 Series;
кабриолет — Mazda MX-5;
спортивный автомобиль — Porsche 911;
доступный электромобиль — Nissan Leaf;
премиальный электромобиль — BMW iX3;
доступный гибрид — MG HS;
премиальный гибрид — Audi A5;
пикап — Ford Ranger;
компактный фургон — Kia PV5;
среднеразмерный фургон — Ford Transit;
большой фургон — Renault Master;
выбор читателей — Tesla Model 3.