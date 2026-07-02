СМИ раскрыли секретное досье о слежке Кремля за британскими политиками 1 2.07.2026, 12:37

Детали раскрыл бывший сотрудником британской разведки MI6.

В Великобритании стали известны новые подробности секретного проекта «Project Fish» — досье, подготовленного бывшим сотрудником британской разведки MI6 Кристофером Стилом. Как сообщает The Telegraph, в материалах говорится о предполагаемом интересе российских спецслужб к ряду известных британских политиков и общественных деятелей (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно документам, российская Служба внешней разведки (СВР) вела файл на бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. В досье его характеризовали как харизматичного и остроумного политика, однако одновременно называли ненадежным и легко поддающимся влиянию. В итоге, как утверждается, российская сторона сочла его неподходящим кандидатом для установления более тесных контактов.

Отдельное внимание в материалах уделено бывшему советнику Джонсона Доминику Каммингсу, который жил в России в 1990-х годах. По версии авторов досье, его рассматривали как возможного сотрудника MI6 и открыли на него отдельное дело, однако после 1997 года каких-либо связей не зафиксировали. Сам Каммингс категорически отвергает любые предположения о сотрудничестве со спецслужбами.

В документах также утверждается, что Главное разведывательное управление (ГРУ) проявляло интерес к Найджелу Фараджу, однако в 2016 году якобы получило указание прекратить работу по этому направлению. При этом отмечается, что эти сведения основаны лишь на одном источнике.

Бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, как следует из досье, воспринимался в Кремле позитивно из-за его политических взглядов, совпадавших с российскими нарративами. Вместе с тем авторы не приводят доказательств его прямых контактов с российскими спецслужбами.

Доклад также упоминает предполагаемые уязвимости Палаты лордов и некоторых представителей британского бизнеса. Часть фигур, включая предпринимателя Мохамеда Амерси, отвергла изложенные в материалах утверждения. Достоверность отдельных сведений, содержащихся в досье, остается предметом споров, а большинство упомянутых лиц отказались от комментариев.

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