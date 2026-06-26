«Зеленский спокойным голосом выкатывает новые требования, которые Лукашенко как нож» 1 26.06.2026, 9:28

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Владимир Зеленский

Диктатор завяз между Сциллой и Харибдой.

Зеленский продолжает давить на Лукашенко, пишет на «Позірку» политический аналитик Александр Класковский.

Заглушив по требованию Владимира Зеленского ретрансляторы, наводившие российские дроны, Александр Лукашенко не выскользнул из-под прессинга украинского президента. Тот ожидаемо пытается развить успех своего ультиматума. И теперь потребовал остановить «развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси».

Речь идет о том, что вблизи украинской границы, по словам Зеленского, строятся дороги, базы хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые «не имеют никакого иного смысла, кроме военного».

В апреле он уже упоминал, что, по данным украинской разведки, в Беларуси «происходит строительство дорог к Украине и обустройство артиллерийских позиций». Тогда Зеленский посоветовал белорусскому руководству помнить о недавних событиях в Венесуэле, намекая на печальную участь Николаса Мадуро. Сейчас без всяких экивоков заявлено: прекратите!

«Не надо пылить, не надо кричать»

Здесь стоит напомнить, что еще в мае 2022 года Лукашенко объявил о решении создать Южное оперативное командование сухопутных войск (вдобавок к Западному и Северо-Западному). Возможно, дороги и базы формально строятся именно для нужд ЮОК.

Но Зеленский утверждает, что «в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой СВО». И понятно, что в любом случае Кремль при необходимости легко воспользуется построенным, если решит пойти в новое наступление на Украину из Беларуси.

Нет сомнений, что вопрос этой инфраструктуры уже обсуждался между Минском и Киевом по закрытым каналам. Теперь Зеленский, как и в случае с ретрансляторами, решил надавить публично.

Как поведет себя Лукашенко? На телекамеры он источает миролюбие. 25 июня, принимая председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентину Матвиенко, заявил:

— Я уверен (и об этом говорил недавно представителям Зеленского), что все равно наши народы будут вместе. <…> Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения.

В тот же день о таинственной встрече с эмиссарами Зеленского Лукашенко поведал и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. И заочно обратился к украинскому руководству:

— Давайте, ребята, договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать.

Зеленский, собственно, и не кричит, но своим спокойным хриплым голосом выкатывает требования, которые союзнику Москвы как нож вострый.

Между киевской Сциллой и кремлевской Харибдой

Ну ладно еще ретрансляторы, их отключить можно на раз-два. Хотя и это вряд ли было сделано без консультаций с Владимиром Путиным.

Но теперь Киев ставит ребром вопрос о дорогах, базах. А завтра, чего доброго, потребует, чтобы Минск перестал поставлять российской армии горючее, послезавтра — чтобы беларуская оборонка перестала работать на Москву. Намеки на это в речах Зеленского уже прозвучали.

Пропускать эти слова мимо ушей Лукашенко, явно впечатленный успехами украинцев в ракетно-дроновой войне, побаивается. Но он теперь между киевской Сциллой и кремлевской Харибдой.

Новые требования Зеленского к Минску явно окажутся против шерсти Путину. Это во-первых. Во-вторых, их выполнение безо всяких дронов мощно ударило бы по белорусской экономике, плотно завязанной на Россию.

Причем граница между гражданской и военной продукцией зачастую размыта. Например, микросхемы минского «Интеграла» могут использоваться как в стиралках, так и в блоках управления радаров. Попробуй тут проведи черту.

Белорусского правителя вывели из зоны комфорта

На днях, при обсуждении ультиматума Зеленского, была высказана мысль, что у белорусского руководства есть минимальный шанс последовать примеру Финляндии времен Второй мировой.

Речь о том, что в 1944-м харизматичный Карл Густав Маннергейм, став президентом этой страны, резко сменил внешнеполитический курс, заключил мир с Советским Союзом и даже начал воевать против нацистской Германии, с которой до этого официальный Хельсинки тесно сотрудничал.

Но можно практически стопудово прогнозировать, что Лукашенко белорусским Маннергеймом по целому ряду причин не станет. Если коротко, то слишком уж безнадежно застрял белорусский правитель в капкане империи.

Киев сейчас на драйве. Его ИПСО против Лукашенко — более слабого звена в тандеме диктаторов — приносит успех. Однако и украинцам важно здесь не переиграть. Ослабить альянс беларуского правителя с Кремлем возможно, разорвать не получится. Если пережать, может быть обратный эффект.

Анонсированная встреча с Путиным окажется для Лукашенко, возможно, самой нелегкой после февраля 2022 года. До поры до времени ему удавалось соблюдать своеобразный баланс: с одной стороны, зарабатывать на помощи ВПК и армии РФ, с другой — в определенной степени дистанцироваться от этой войны.

Но сейчас украинцы вывели этого хитрого деятеля из зоны относительного комфорта и, судя по всему, намерены методично выбивать из равновесия и впредь.

Лукашенко же, скорее всего, станет в своей фирменной манере лавировать в зависимости от того, чья угроза — украинская или кремлевская — будет представляться ему более опасной в тот или иной момент.

Зеленский продолжает давить на Лукашенко, однако белорусским Маннергеймом тот не станет | Pozirk

Заглушив по требованию Владимира Зеленского ретрансляторы, наводившие российские дроны, Александр Лукашенко не выскользнул из-под прессинга украинского

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