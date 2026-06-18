«Об этом сейчас говорят в Кремле» 6 18.06.2026, 14:37

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Борислав Береза рассказал, какие последствия будут иметь удары по Москве для Путина.

После ночной атаки дронов Москва снова увидела пожары и огромные столбы дыма. Власти Москвы уже признали, что дроны достигли НПЗ в Капотне.

Что этой ночью удалось поразить украинским дронам в Москве и насколько серьезно пострадал НПЗ в Капотне?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Давайте начнем с того, что нефтеперерабатывающий завод в Капотне поразили не только украинские дроны, но и ПВО России. И это четко видно на видео. То, что не смогли добить наши позитивные дроны, удачно утилизировали сами россияне.

Четко видно, что тот знаменитый удар по баку, где подлетела крышка, произошел не вследствие удара дрона, а из-за того, что криворукая и косоглазая московская ПВО промахнулась по дрону, но попала по цистерне. И это нельзя не поддержать. Прекрасная, просто прекрасная работа российской ПВО.

Кроме этого, точно так же был пожар, и тоже есть видео, в торговом центре «Садовод», который произошел после того, как над ним подбили беспилотник. Он упал и взорвался прямо на нем. Если бы российские ПВОшники не трогали украинские дроны, то попадания были бы только по определенным целям, а не по другим инфраструктурным объектам. Но, видимо, россияне считают, что раз горит у кого-то, то пусть горит у всех. Не могу это не поддержать.

Давайте сразу говорить о том, что горит НПЗ в Капотне, который обеспечивает 40% бензина области и 70% бензина в Москве. Кроме того, он также производит и другие вещи, но самое главное — закрытие огромного количества АЗС в Москве сегодня. Это первое.

Второе — поднятие цены на фоне понимания того, что поступлений оттуда больше в ближайшее время не будет. И третье, самое главное: россияне впервые увидели, как это, когда прилетает по-настоящему.

А произошло все это благодаря двум вещам. Действительно, из-за регулярных атак россияне были вынуждены расходовать огромное количество противодронных ракет и средств. Вследствие этого произошел дефицит, и теперь они просто не имеют их в нужном количестве. Именно поэтому дроны уже не автоматически сбивают, а используют ручные ПЗРК. Вследствие этого мы видим, что украинские дроны пробили брешь в обороне российской ПВО, потому что отсутствуют сами ракеты и способы сбивания. А это говорит еще об одном: в ближайшее время в эту брешь устремятся и все остальные.

А если учесть, что от Капотни до Кремля 15 километров, то перспективы для россиян не лучшие. И даже перекидывание на этот участок других средств ПВО оголит иные окна, которые также отслеживает наша разведка. Плюс космическая разведка США дает информацию в реальном времени, поэтому мы будем четко понимать, где откроется другое окно, другая брешь, куда полетят дроны.

Поэтому я считаю, что это очень успешная атака. И это впервые по-настоящему уже не звоночек, а набат для россиян: смотрите, война пришла к вам. «СВО» точно идет по плану? Это та война, из-за которой вы начинали эту войну? Было ли такое до 24 февраля 2022 года? А если не было, то почему это произошло и кто в этом виноват?

Кроме физического ущерба, который получила Россия, экономического ущерба, произойдет еще и моральный слом. Россия впервые увидела, что война приходит уже в столицу. А значит, «СВО» точно идет не по плану, а значит, точно что-то не так. И, скорее всего, в голове должно прийти понимание, что война разворачивается в другую сторону. Будет ли изменение в головах россиян — скоро увидим.

— Москва все больше напоминает новое Туапсе: столбы дыма и гари уже невозможно скрыть даже от российской элиты. Как такие удары по столице влияют на окружение Путина и их желание продолжать войну против Украины?

— Сразу скажу: эти удары вообще никак не влияют. Им безразлично. Более того, я четко понимаю, что на всю эту комарилью будут влиять только удары по НПЗ, которыми они владеют, по портам, которыми они владеют, по торговым центрам, которыми они владеют, по всему, что приносит им деньги. Вот это влияет достаточно серьезно.

Как только их бизнес начинает страдать, они начинают задумываться о том, что война им действительно не нужна. А то, что есть недовольство российских элит, об этом пишет и западная пресса, об этом пишут и сами местные российские блогеры. Поэтому тут ничего нового.

Но может ли это повлиять? Скажем так, я был бы не против, если бы в России произошел дворцовый переворот. Единственное, что для него должны быть вожаки. А пока вожаков нет. Хотя все пока складывается в очень интересный пазл.

Если же все, что сейчас происходит, приведет к другому, например, я знаю, что в Кремле сейчас проговаривают истории о том, что, может быть, объявить всеобщую мобилизацию и попробовать сплотить вокруг этого народ, то это приведет к еще большему запуску социальных взрывов. Потому что россияне готовы смотреть на войну, но участвовать в ней не готовы.

Это доказано тем, что постоянно падает количество даже тех, кто подписывает контракт за деньги, не говоря уже о тех, кто будет мобилизован.

Путин сам загнал себя в слабую позицию. А его окружение пока молчит или тихонько скулит. Когда же оно начнет громко говорить — посмотрим. Может, это и произойдет.

— Каждый удар по Москве — это болезненный удар лично по Путину и его мифу о «неуязвимости» столицы. Как может отреагировать загнанный в угол диктатор?

— Путин может отреагировать массовым обстрелом Украины, использованием последнего «Орешника» по Киеву, использованием каких-то громких заявлений. Это все, что есть у него. У него на самом деле больше оружия не осталось.

Ну и заявление о начале массовой мобилизации. Это то, что сейчас есть в распоряжении Путина. Но проблема в том, что после этого у него и козырей-то не останется.

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