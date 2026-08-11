Германия может разрешить спецслужбам превентивные киберудары по производителям дронов в РФ 3 11.08.2026, 21:37

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В Берлине готовят ответ на российские диверсии.

Германия готовит реформу спецслужб, которая может наделить их правом проводить превентивные кибератаки против российских производителей дронов, пишет издание Die Welt. Обсуждение расширения наступательных возможностей спецслужб активизировалось после того, как на грузовом аэродроме в Лейпциге обнаружили начиненный взрывчаткой дрон, предположительно предназначавшийся для организации диверсии по заказу России.

Лучший беспилотник — тот, что вообще не поднимается в воздух и, соответственно, не угрожает жизни людей в Германии, заявил Die Welt председатель контрольного комитета Бундестага Марк Хенрихманн. По его словам, одного лишь сбора информации спецслужбам сегодня недостаточно. Депутат, участвующий в подготовке реформы, пояснил: необходимо расширить полномочия служб так, чтобы они могли выводить из строя ударные беспилотники непосредственно в России или на заводе-изготовителе — еще до того, как аппарат долетит до немецкого аэропорта или создаст угрозу безопасности и жизни граждан страны.

Хенрихманн считает, что спецслужбы нужно реструктурировать и реорганизовать так, чтобы у них появились реальные оперативные возможности: раннее выявление угроз, полноценное расследование их происхождения и способность их предотвращать. Иными словами, отметил депутат, речь идет о возможности сбивать нападающих с толку и заставлять их опасаться ответных мер.

Неделей ранее на территории аэропорта Лейпциг/Галле в охраняемой зоне рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 «Руслан» нашли дрон со взрывчаткой. Сработать он не успел, однако для его нейтрализации пришлось вызывать саперов. Позже эксперты установили, что найденное взрывчатое вещество относилось к «высокому классу».

Работу аэропорта, через который НАТО снабжает страны восточного фланга и Украину, на время приостановили. Еще один самолет, заходивший на второй круг после закрытия одной из взлетно-посадочных полос, столкнулся с неопознанным предметом в воздухе — получил незначительные повреждения и сумел приземлиться в Ганновере.

Власти начали расследование по линии борьбы с терроризмом. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой.

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