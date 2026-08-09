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Типичные варвары

5
  • Аббас Галлямов
  • 9.08.2026, 8:48
  • 10,348
Типичные варвары
Аббас Галлямов

Эта формула очень точно характеризует Путина и его сторонников.

Готский историк VI века Иордан так описывал типичного варвара:

«Он жаждет порабощения вселенной, не ищет причин для войны, но – что бы ни совершил – это и считает законным… Он презирает право и божеский закон».

Вот эта формула «что бы ни совершил – это и считает законным» очень точно характеризует Путина и его сторонников.

Пыталась Чечня выйти из состава России – бомбить ее было нормально; попытались ДНР и ЛНР выйти из состава Украины – тут же возмущаются по поводу «восемь лет бомбили Донбасс».

Сначала объявили, что имеют исторические права на Крым; потом решили, что претендуют еще на четыре украинских региона; а в прошлом году начали говорить, что если смогут, то еще и другие территории прихватят.

Почему? Потому что могут.

Типичные варвары.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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