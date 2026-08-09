В Беларусь вернулись еноты — и это озадачило ученых 7 9.08.2026, 9:11

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В чем причина?

Два года назад в лесу Беларуси впервые за много лет нашли енота-полоскуна. Правда, неживого. Тем не менее это говорит о том, что североамериканские животные снова появились в фауне нашей страны. Зоологи предупреждают: еноты выглядят мило, но могут вести себя примерно как крысы, то есть постоянно перемещаться по мусорным контейнерам. В соседней Польше, например, уже есть серьезные проблемы с енотами-полоскунами. В каких районах можно встретить «переселенцев» у нас и тревожит ли это ученых, рассказывает старший научный сотрудник центра по биоресурсам НАН Беларуси Павел Велигуров.

Еноты жили в Беларуси около 30 лет, но потом пропали

— Енотов-полоскунов завезли в Беларусь еще в 1950-х годах, сделали это для обогащения охотничьей фауны. Животных заселили на территорию нынешнего Припятского нацпарка и заказника «Средняя Припять». Однако прожили зверьки в нашей стране недолго — где-то до 1980-х годов. Почему потом пропали, доподлинно неизвестно. Возможно, из-за того, что оказались не приспособленными к морозным зимам. Еноты-полоскуны могут впадать в зимнюю спячку, но для этого им нужны большие дупла широколиственных деревьев. А таких укрытий для них в наших лесах не так много, — поясняет зоолог.

По словам ученого, после этого на протяжении долгих лет достоверных сведений о енотах-полоскунах в Беларуси практически не появлялось. Вид был зафиксирован лишь в 2014 году в Берестовицком районе. Потом снова наступило затишье, и специалисты предполагали, что этих зверей в стране больше нет.

— И только два года назад мы обнаружили мертвого енота на трассе М6 в Ивьевском районе. Во время вскрытия никаких признаков травм у животного не выявили, поэтому его гибель, по всей видимости, не была связана с ДТП. Точную причину смерти установить не удалось, поскольку дополнительных исследований на наличие заболеваний не проводили.

«Из мусорных контейнеров их пришлось буквально вытряхивать»

После находки ученые обследовали окрестности, где был обнаружен зверек, а также проверили его на наличие гельминтов. У енота выявили специфического паразита, который считается потенциально опасным для человека.

С 2024 года поиски енотов-полоскунов в Беларуси продолжаются.

— Недавно мы вернулись из научной экспедиции, во время которой обследовали места возможного обитания енота-полоскуна на востоке Гродненской области — в Кореличском и Новогрудском районах. Пока нельзя сказать, что именно там сосредоточена самая большая популяция этого вида. Но мы знаем, что еноты встречаются в бассейне Немана. Также их уже видели в Ивьевском районе на берегах Западной Березины и на севере Барановичского района.

Енот-полоскун в дикой природе Беларуси. Кадр с фотоловушки

Увидеть самих енотов во время экспедиции ученым не удалось, однако на озере Свитязь исслеедователи обнаружили следы лап зверьков.

— Мы общались с местными сотрудниками парковки и спасателями ОСВОД и выяснили, что еноты регулярно кормятся возле мусорных контейнеров. Более того, однажды, когда приехал мусоровоз забирать баки, зверьки настолько не хотели покидать их, что енотов пришлось буквально вытряхивать и прогонять обратно в лес.

«У зверька очень ловкие пальцы и хорошо развитый мозг»

Кроме своего естественного ареала — Северной и Центральной Америки — енот-полоскун практически везде считается инвазивным видом, то есть вредящим местным экосистемам.

— Например, в соседней Польше уже есть серьезные проблемы с енотами-полоскунами. Но в основном от них пока страдает дикая природа.

— А в чем это проявляется?

— Енот полоскун всеяден, питается всем, что может найти. Он хорошо лазает и способен добраться до самых труднодоступных мест. Например, польские специалисты устанавливали фотоловушку возле гнезда ворона, которое находилось на сотовой вышке высотой около 20 метров. Енот смог забраться туда и разрушить его. Кроме того, у зверька очень ловкие пальцы и хорошо развитый мозг. Даже в неволе эти животные часто способны самостоятельно открывать клетки и сбегать.

Недавно в интернете я видел информацию о том, что еноты добрались до одной из крупнейших колоний зимующих летучих мышей и серьезно повредили ее. Речь шла примерно о 38 тысячах особей, из которых, по некоторым данным, около 10 тысяч могли стать добычей енотов. А ведь все европейские виды рукокрылых находятся под охраной Бернской конвенции.

Сейчас главная задача зоологов — найти все места обитания енотов-полоскунов в Беларуси и определить, насколько широко распространился у нас этот вид. Что касается мер регулирования их численности, то в ближайшее время Министерство лесного хозяйства планирует добавить енота-полоскуна в перечень охотничьих животных.

— Еноты способны разорять птичьи гнезда, вредить мелким млекопитающим и другим обитателям леса. Для природы появление такого чужеродного вида может стать проблемой: животное занимает новую нишу и начинает использовать доступные ему ресурсы. Еще один момент — соседство с человеком. Еноты-полоскуны могут жить возле населенных пунктов, питаться отходами и, как следствие, потенциально переносить различные заболевания — от заражения паразитов до бешенства.

Если представить себе животное, которое постоянно перемещается по мусорным контейнерам, приятного в этом мало. В этом плане енот ведет себя примерно так же, как, например, крысы.

В Северной Америке еноты давно приспособились к жизни рядом с людьми: они заходят в города и деревни, ищут пищу возле мусорных баков. Фактически то же самое они могут делать и у нас.

— А есть ли от них какая-то польза?

— Для нашей фауны енот-полоскун, скорее всего, будет представлять угрозу. В своей естественной среде его численность регулируют местные хищники. Теоретически у нас это могут делать волк, рысь, медведь. Но пока мы еще не знаем точно, насколько активно они будут использовать енота как добычу, и говорить об этом рано.

Что касается размножения, то еноты достаточно активно дают потомство. В Беларуси зоологи на снимках с фотоловушек уже замечали как взрослых особей, так и детенышей.

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