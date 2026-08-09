The Telegraph: Организатор пыток и убийств Лука прячется в Москве 6 9.08.2026, 9:22

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Хуссам Лука

Местонахождение ближайшего соратника диктатора Асада установили по телефонной книге.

Бывший высокопоставленный сотрудник сирийской разведки, обвиняемый в организации пыток и массовых убийств, обнаружен проживающим в Москве. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что Хуссам Лука, возглавлявший Главное управление безопасности Сирии, бежал из страны после падения Асада в декабре 2024 года. Выяснилось, что, как и бывший президент, он нашел убежище в России.

Известный как «Паук» за свою обширную сеть информаторов, Лука был одним из самых опасных людей в Сирии и контролировал самые жестокие центры заключения в стране.

Интересно, что его местонахождение в пригороде Москвы было установлено по телефонной книге, найденной в его дамасской резиденции. В блокноте было обнаружено 155 рукописных контактов, один из которых позволил получить российский телефонный номер беглого главы разведки.

В Сирии Луку считают причастным к ряду жестоких преступлений времен гражданской войны. Сообщается, что он лично выбирал цели для авиаудара в районе Аль-Ваер города Хомс в 2015 году: тогда погибли 28 человек, в том числе 17 детей.

На посту руководителя Главного управления безопасности он контролировал тюрьмы и содержание под стражей бойцов оппозиции, политзаключенных, журналистов, правозащитников - всех, кого считали угрозой правлению Асада.

Генпрокуратура Сирии обвиняет бывших силовиков Асада в умышленных убийствах и пытках. Однако Россия вряд ли их экстрадирует.

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