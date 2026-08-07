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В Москве прогремел очень мощный взрыв

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  • 7.08.2026, 12:06
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В Москве прогремел очень мощный взрыв

(Обновлено) Стены и окна дрожали по всему городу.

Сегодня около 11:15 жители разных районов Москвы сообщили о сильном взрыве. Особенно громко его звук был слышен на юго-западе российской столицы, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

По словам очевидцев, в Конькове ощущалась взрывная волна. Сообщения также поступили из Солнцева, с проспекта Вернадского и из Коммунарки. Некоторые жители востока, северо-запада и северо-востока Москвы услышали звук одновременно.

Причина произошедшего пока неизвестна. Официальной информации нет.

Обновлено

Информацию о том, что в Москве утром 7 августа раздался мощный взрыв, подтвердило издание Astra.

Местные жители сообщают, что в их квартирах дрожали стены и окна.

Громкий звук зафиксировали около 11 часов сразу в нескольких частях российской столицы и ее пригороде.

По словам местных жителей, взрывная волна ощущалась в разных уголках города. В частности, четкий и отдаленный звук взрыва слышали в офисах и жилых домах в центре и на севере Москвы.

Кроме того, о мощном звуке сообщают жители районов станций метро «Варшавская» и «Домодедовская», а также пригорода - взрыв также слышали жители подмосковных населенных пунктов.

Визуальных признаков прилета или пожара россияне сейчас не наблюдают. Официальные службы и власти Москвы событие пока никак не комментируют.

«Только что услышали в офисе на работе в центре Москвы четкий отдаленный громкий взрыв; буквально сразу же находящиеся в совершенно разных местах друзья из пригорода написали, что тоже это слышали. Видимо, что-то очень сильно взорвалось», - отмечают свидетели.

Другие очевидцы добавляют, что во многих квартирах от силы звука задрожали окна, однако визуально ничего не видно.

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