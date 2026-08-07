Михаил Драпатый: Я не привык быть вторым номером 5 7.08.2026, 15:01

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Михаил Драпатый

Фото: Министерство обороны Украины

Как золотой медалист стал главнокомандующим ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-майор Михаил Драпатый в детстве рос в семье дедушки и бабушки по материнской линии. Об этом, а также о своей мечте стать военным он рассказал в начале февраля 2022 года в интервью Цензор.НЕТ, но редакция опубликовала эту беседу только в конце июля 2026 года.

«Это интервью было записано 8 февраля 2022 года для книги о народных героях. Более того, оно нигде не публиковалось. Тогда, в преддверии полномасштабного наступления, мы с Михаилом Васильевичем говорили о его пути на войне с 2014 года, о ситуациях, в которых он спас, выведя из окружения, без преувеличения, сотни людей, о его семье и Украине. Этот разговор позволяет лучше понять, какой человек 21 июля был назначен президентом Украины новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины», – отметила редакция.

О карьере военного

«До войны я не мог и подумать, что все это со мной произойдет. Откровенно скажу, военные за звания и должности не только платили, но и связи работали. До войны я думал поступить в университет на оперативно-тактический факультет, закончить его и служить где-нибудь в штабе бригады – максимум», – рассказал он.

Драпатый признался, что мечтал о воинских званиях, но был реалистом.

«Думал, что не достигну этого. Но случилось как случилось. Война – это, конечно, всегда беда, негатив – это человеческие жизни, разруха. Но война раскрывает человеческий потенциал – и руководителей, и подчиненных», – пояснил он.

Окончил школу с золотой медалью

«Где-то в седьмом-восьмом классе я почувствовал в себе стремление к лидерству, к первенству, к постоянному самосовершенствованию, хотел быть первым, быть лучшим. Окончил школу с золотой медалью, Харьковский институт танковых войск тоже с отличием, оперативно-тактический уровень с отличием, и оперативно-стратегический – тоже», – рассказывал Драпатый.

О своем характере

«Я не привык, не хочу и не желаю быть вторым номером. Понимаете, о чем я говорю? Когда уже служил в 58-й бригаде, понял, что такое долг и ответственность должностного лица – командира бригады, что это значит, когда тебе подчиняется бригада. Когда такой механизм функционирует на все сто процентов, когда ты видишь свой вклад и вклад коллектива – это результат выполнения боевых задач, восстановления боеспособности и всего остального, – добавил тогда будущий главнокомандующий. – Для меня важно показывать лучший результат. Так сложилось в жизни, у меня такой характер».

О родителях

По словам Драпатого, когда он решил стать военным, это огорчило его мать, которая работала учительницей истории в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

«В восьмом классе у меня была мечта поступить в Харьковский институт танковых войск. Я это сделал, – рассказал он. – Мама, узнав, что я хочу стать военным, была огорчена».

Драпатый во время интервью подчеркнул, что его воспитывали дедушка и бабушка по материнской линии.

«Отца сократили с работы – он работал в военном училище, нужно было кормить семью, и родителям предложили поехать работать учителями в Россию. Там они прожили с 1996-го по 2014 год. Началась война, и в мае 2014 года они вернулись. Меня воспитывали в основном дедушки и бабушки. Моя сестра жила с родителями нашего отца, а я – с родителями матери. Семья была немного разорвана, – отметил он. – Но воспитание я получил, считаю, превосходное. Лучшие человеческие качества от дедушек, бабушек и родителей, хотя и на расстоянии, я все-таки перенял и могу передать их своим потомкам».

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