В Венесуэле начались переговоры между властями и оппозицией 2 7.08.2026, 13:20

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Диалог проходит при поддержке США.

В Каракасе начались переговоры между временным правительством Венесуэлы и представителями оппозиции, направленные на политический переход и восстановление демократических институтов в стране.

Как пишет CNN, переговоры стартовали спустя неделю после первоначально запланированной даты — 1 августа. Диалог проходит при поддержке США.

Правительственную делегацию возглавляет председатель Национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригес, брат и.о. президента Делси Родригес.

Оппозиционный блок представляет бывшая депутат Национального собрания Динора Фигера. В состав делегации вошли бывшие парламентарии созыва 2015 года, который ранее признавался в США легитимным.

При этом в переговорах не участвуют лидеры оппозиции Мария Карина Мачадо и бывший кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес Уррутия. Оба политика находятся за пределами страны и заявили, что будут следить за ходом диалога и надеются, что он приведет к проведению выборов.

Ожидается, что стороны обсудят укрепление демократии, гарантии политических прав, а также вопросы, связанные с восстановлением страны после разрушительных землетрясений в июне.

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