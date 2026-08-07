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Путин оперативно созвал Совбез

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  • 7.08.2026, 14:17
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Путин оперативно созвал Совбез

Диктатор РФ обеспокоился защитой инфраструктуры после ударов ВСУ.

Диктатор России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Отмечается, что глава правитель обсудил с членами Совбеза дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры.

Слово для доклада Путин передал директору ФСБ Александру Бортникову.

Последний раз президент проводил совещание с Совбезом 17 июля. Одной из темой обсуждения стали основные цели работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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