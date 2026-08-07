В Беларуси будет комфортная погода на выходных 7.08.2026, 14:45

В страну идет свежее дыхание Атлантики.

После изнурительной недели, когда столбики термометров в Беларуси обновляли исторические антирекорды, достигнув опасной отметки в 40,3 °C тепла, в страну наконец-то приходит свежее дыхание Атлантики.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, аномальная жара, раскалившая воздух до тропических показателей с температурным фоном на 9 градусов выше климатической нормы, идет на спад.

Уже в пятницу холодный атмосферный фронт, пришедший с северо-запада Европы, охладил градус за окном: зной ушел под шум сильных ливней, практически во всех регионах страны прогремели грозы со шквалистым ветром.

Грядущие выходные, 8 и 9 августа, а также понедельник, 10 августа, порадуют белорусов по-настоящему летней, но уже не опасной погодой. Существенных осадков в эти дни не ожидается, лишь в ночь на субботу на юго-востоке страны возможны кратковременные грозовые дожди.

Температурный фон резко изменится, предупредили синоптики. Если ночью в ближайшие дни воздух будет остывать до комфортных 7–16 °C, то дневные максимумы вернутся в климатическое русло.

В субботу ожидается от 19 до 25 °C тепла, а на юго-востоке до +27 °C, в воскресенье прогнозируют от 20 до 26 °C тепла. Лишь в понедельник по юго-западу страны синоптики не исключают возможность возвращения летнего зноя с показателями на термометрах до +31 °C. В целом же по стране новая рабочая неделя придет с температурой от 23 до 29 °C тепла.

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