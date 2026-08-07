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Зеленский объявил о кадровых решениях в ВСУ после разговора с Драпатым

  • 7.08.2026, 15:18
  • 4,868
Зеленский объявил о кадровых решениях в ВСУ после разговора с Драпатым
Владимир Зеленский

Особое внимание президент и главком уделили защите Донбасса.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил украинскому президенту о защите Донбасса и антибаллистике. Кроме того, обсуждались кадровые вопросы в армии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

«Обсудили с главнокомандующим также и кадровые вопросы в ВСУ, которые нуждаются в решении», - подчеркнул глава Украины.

Президент Украины добавил, что особое внимание было уделено вопросам защиты Константиновки, Славянска и в целом Донбасса.

«Благодарно всем подразделениям, которые полностью выполняют боевые задания, отбивают российские штурмы, ликвидируют «просачивания» и последовательно уничтожают оккупантов», - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что «есть понимание, как усилить направление».

Также обсуждались задачи по «дальнобойным санкциям» против РФ - глава государства отметил, что по Ярославскому НПЗ достигнуты «хорошие результаты» и анонсировал продолжение операции.

«Михаил доложил также о работе по антибаллистике - о своей коммуникации с американской стороной. На всех уровнях работаем, чтобы получить пакеты с ракетами для ПВО. Все партнеры знают, что необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии», - подчеркнул Зеленский.

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