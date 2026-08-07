«Портрет Дориана Грея» вышел на белорусском языке 7.08.2026, 15:46

Перевод романа Оскара Уайльда сделан по бесцензурной версии.

В издательстве Skaryna Press вышел из печати классический, широко цитируемый роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Перевод сделан по бесцензурной версии, которая на английском языке была опубликована только в 2011 году. Перевел на белорусский Вильз О’Фляэрти, пишет bellit.info.

«Чем бы вы пожертвовали ради вечной молодости и красоты? Для Дориана Грея, ослепительно привлекательного юноши в викторианском Лондоне, ответ был прост — всем. Когда блестяще умный лорд Генри Уоттон наполняет уязвимый разум Дориана соблазнительной философией, тот высказывает судьбоносное желание, секрет которого сохранит портрет», — говорится в аннотации к книге на сайте издательства.

Впервые опубликованное в 1890 году, произведение вызвало скандал: в каждой строке приличное общество узнавало себя. Единственный роман Оскара Уайльда остается одной из самых ярких жемчужин англоязычной литературы. Готика, социальная сатира и философская притча искусно слились воедино. С хирургической точностью и заразительной веселостью Оскар Уайльд разоблачает лицемерие и спрашивает читателя: ради чего ты живешь?

Под сверкающей поверхностью текста течет деликатная квир-струя: увлечение художника Бэзила Холлуорда Дорианом, наполнившаяся недосказанностью близость между персонажами и таинственная жизнь главного героя озвучивают невыразимые в пуританском обществе желания. Роман был использован в суде как доказательство преступной развращенности автора. Для него же произведение стало зашифрованным автопортретом художника, который понимает цену прекрасного и опасность тайного.

Заказать новинку можно через сайт издательства Skaryna Press.

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