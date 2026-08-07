закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: в Бресте аист спас детеныша от бури, закрыв его собой

7
  • 7.08.2026, 19:10
  • 11,730
Видеофакт: в Бресте аист спас детеныша от бури, закрыв его собой

Трогательные кадры.

Камера видеонаблюдения сняла семью аистов во время урагана, который пронесся над Беларусью сегодня ночью. Их опубликовал в Threads brest_storks.

Wyświetl w Threads

Пост собрал тысячи лайков и десятки комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Родители замечательные! И никто их не учил, а они сами понимают, что нужно спасать потомство, что им страшно!

— Бедные аисты,рискуя своей жизнью спасают своих детей.

— Людям нужно поучиться.

— Поражаюсь уму животных.

— Как это трогательно, реву.

— Я теперь хочу камеру что бы за аистами наблюдать. Прямо в гнездо чтобы была направлена.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук