Видеофакт: в Бресте аист спас детеныша от бури, закрыв его собой 7 7.08.2026, 19:10

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Трогательные кадры.

Камера видеонаблюдения сняла семью аистов во время урагана, который пронесся над Беларусью сегодня ночью. Их опубликовал в Threads brest_storks.

Пост собрал тысячи лайков и десятки комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Родители замечательные! И никто их не учил, а они сами понимают, что нужно спасать потомство, что им страшно!

— Бедные аисты,рискуя своей жизнью спасают своих детей.

— Людям нужно поучиться.

— Поражаюсь уму животных.

— Как это трогательно, реву.

— Я теперь хочу камеру что бы за аистами наблюдать. Прямо в гнездо чтобы была направлена.

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