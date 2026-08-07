Видеофакт: в Бресте аист спас детеныша от бури, закрыв его собой

Видеофакт: в Бресте аист спас детеныша от бури, закрыв его собой7
- 7.08.2026, 19:10
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Трогательные кадры.
Камера видеонаблюдения сняла семью аистов во время урагана, который пронесся над Беларусью сегодня ночью. Их опубликовал в Threads brest_storks.
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Пост собрал тысячи лайков и десятки комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
— Родители замечательные! И никто их не учил, а они сами понимают, что нужно спасать потомство, что им страшно!
— Бедные аисты,рискуя своей жизнью спасают своих детей.
— Людям нужно поучиться.
— Поражаюсь уму животных.
— Как это трогательно, реву.
— Я теперь хочу камеру что бы за аистами наблюдать. Прямо в гнездо чтобы была направлена.