Стоит дождаться сентября 4 Алексей Копытько

5.08.2026, 10:57

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Алексей Копытько

Путин невменяем?

Прошли 40 дней символической кампании принуждения России к вменяемости, главным исполнителем которой была обозначена СБУ. Президент заслушал руководителя Службы Александра Поклада и утвердил новые задачи.

В сети мелькает нездоровое ерничанье, мол, и что? И не прекратила Россия войну?! Я даже не знаю, как корректно прокомментировать такую реакцию. Как по мне, кампания была достаточно наглядной и результативной.

1) Мейнстрим последних месяцев в Украине: исходим из того, что Путин упрется и война продолжится в 2027 году, однако предпринимаем усилия, дабы к концу осени создать дополнительные факторы давления и настолько урезать возможности России продолжать агрессию, чтобы возникла почва для реальной деэскалации вплоть до прекращения огня. Любой символический отрезок 30–40–50 дней – это способ подчеркнуть те неприятности, которые будут нарастающим итогом копиться и/или могут выстрелить зимой. Что мы увидели? Возьмем на примере СБУ, которая охватила более 100 значимых объектов в тылу врага (в т.ч. – очень глубоком).

2) В плане воздействия на нефтяную отрасль России служба показала не только впечатляющие количественные достижения, но и способность «распутывать узелки». Первый мегаузелок – это три НПЗ в Уфе (Башкортостан) и две ключевых ЛПДС, обеспечивающих прокачку сибирско-башкирской нефти и нефтепродуктов на запад – «Черкассы» и «Субханкулово». Речь о проседании мощностей одного из столпов российского нефтяного могущества. Который при должной сноровке может быть подпилен и обрушен. Второй узелок – локальный, но злободневный – это пятачок с пятью нефтебазами в пригороде Ставрополя, из которых четыре были охвачены заботой. Как раз в то время, когда российским аграриям необходимо топливо. Три НПЗ «Лукойла» (Пермь, Волгоград, Нижний Новгород), визиты в Ярославль и СПб, небольшой НПЗ в Калужской области, нефтяная платформа на Каспии, нефтебаза в Твери и др. – это показатель, что оборона пробивается, надежной защиты нет. Самое главное. СБУ на ряде примеров (Башкортостан, Керчь) показала: может быть вскрыт и демонтирован практически любой район с тематическими объектами. Например, в Керченском проливе ночью отрабатывались объекты и вокруг Керчи, и на Тамани.

3) Еще одно направление – это отработка российских аэродромов. На слуху – Энгельс (Саратовская область), несколько площадок во в.о. Крыму (Новофедоровка, Бельбек, Гвардейское, Багерово, Евпатория, Джанкой), а также «Ханская» в районе Майкопа (Адыгея). Самый ценный трофей – стратегический бомбардировщик Ту-95. Среди роскошных призов – два истребителя Су-35. Также в активе – два учебно-боевых самолета, БПЛА «Орион», целая жменя пораженных ангаров с авиацией и беспилотниками.

4) Весомый результат в демонтаже элементов российской ПВО. Список при желании можно изучить, там и РЛС, и ЗРК. Принципиальным был один эпизод, когда в два приема была надкушена ПВО в Ростовской области – поблизости от Таганрога и непосредственно в самом Ростове.

5) Из результатов на воде. С помощью безэкипажных катеров помогли сориентироваться в Черном море нескольким танкерам российского «теневого флота». С помощью БПЛА передали пламенный привет товарищу Патрушеву, настигнув аккурат к Дню ВМФ РФ на Каспии ракетный катер, лично спущенный на воду самым злым дедушкой Кремля. Плюс паромы. Плюс сторожевые катера.

6) Отдельно стоит отметить погром гнезда (координационного центра) ФСБ на Арабатской стрелке. Ну, и фронт.

7) Добавьте к этому результаты других структур сил обороны Украины: погром российского судоходства на Азове и в прилегающих районах Черного моря, антилогистический шторм в Приазовье и на других ВОТ; отключение света оккупационной группировке в Крыму и на других ВОТ; а также сущую мелочевку – склады Wildberries, которые, как мы видим, не отменили все остальное, просто немного скрыли в задымлении.

Это все Россия получит в некой прогрессии, если откажется прийти в сознание до зимы. Недостаточно? К сентябрю будет еще нагляднее. Путин невменяем? Дорогие плохие россияне, так ищите способ вменить.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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