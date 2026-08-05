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«Россия просто обречена»

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  • 5.08.2026, 8:33
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«Россия просто обречена»
Максим Калашников

Z-патриот спрогнозировал в РФ острый банковский кризис уже в ближайшее время.

Известный российский Z-блогер Максим Калашников уверен, что РФ в ближайшем будущем ждет финансовый кризис. Население и бизнес уже массово выводят из банков наличные. Об этом пропагандист пишет в своем блоге в Telegram, передает Dialog.UA.

«Граждане выводят деньги из банков в наличные. Это чревато банковским кризисом. И мне очевидно, что это не только следствие фокусов власти с Интернетом, но и страх перед возможным обращением вкладов в долговые облигации для штопки разрастающейся дыры в бюджете, уже превысившей 8,6 трлн рублей. Но последствия грозят быть тяжкими. И предприятия удерживают наличные у себя, а не сдают в банки. Из-за этого начинает схлопываться банковский мультипликатор», — написал Калашников.

Он открыто говорит, что причина происходящего — это война на истощение, в которой увязла страна и которую Кремль категорически отказывается сворачивать.

«В затяжной войне РФ просто обречена. У нее денег в разы меньше, чем у ЕС, что дает займы и субсидии Киеву. Ну вот они, итоги. На сем фоне осталось только заняться призывом резервистов, разом на триллионы увеличив дефицит казны, Соцфонда и региональных бюджетов. И сделав конверсию вкладов граждан в госзаймы неминуемой… Значит, пойдет почти сильное схлопывание банковского мультипликатора… В общем, все движется к «непростым решениям», — констатировал Калашников.

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