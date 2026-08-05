В Беларуси решили ликвидировать Национальный центр современных искусств 5.08.2026, 8:19

Здание Национального центра современных искусств (НЦСИ) на улице Некрасова в Минске

Фото: yandex.by/maps

Около 50 сотрудников останутся без рабочих мест.

В Беларуси будет ликвидирован Национальный центр современных искусств (НЦСИ). Соответствующее постановление Совмина официально опубликовано 5 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Совмин постановил согласиться с ликвидацией НЦСИ, передать неиспользованные для него бюджетные деньги в Белорусскую государственную академию искусств (БГАИ) и Национальный художественный музей. Срок ликвидации — до 30 ноября текущего года.

Отметим, недавно в НЦСИ сообщили о сокращении сроков работы последней выставки — стартовавшая 11 июня «НЦСМ: ВЫБРАНАЕ» должна была быть доступна до 23 августа, однако была закрыта уже 2 августа.

О закрытии НЦСИ заговорили еще весной. Тогда центр сообщил, что с 22 июня прекращает выставочную деятельность, однако позже все-таки продолжил работу.

Стало известно, что центр будет действовать до осени, а потом около 50 сотрудников останутся без рабочих мест. Согласно информации от двух источников, фонды НЦСИ и площадка на Якуба Коласа перейдут Национальному художественному музею, а помещения на Некрасова — БГАИ.

Ликвидацию центра некоторые связывают с новым главой Союза художников — проректором БГАИ по хозяйственной работе Андреем Василевским. А в соцсетях можно встретить мнения о том, что происходящее связано с ремонтом Нацхудмузея и строительством нового корпуса БГАИ — якобы помещения на Коласа отдадут музею, а здание на Некрасова — студентам академии.

НЦСИ работает в столице с 2015 года. Он появился в результате слияния «Творческих мастерских «Центр современных искусств» (2011−2015) и государственного Музея современного изобразительного искусства (1998−2015).

Учреждение занималось продвижением экспериментальных направлений в различных видах искусства (изобразительном, театральном, музыкальном), поддержкой молодых художников и кураторов. НЦСИ выступал организатором национальных павильонов Республики Беларусь на трех Венецианских биеннале, Триеннале современного искусства, Национальной премии в сфере изобразительного искусства и других событий.

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