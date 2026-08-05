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Россия ударила по Киеву и области всем ассортиментом баллистики

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  • 5.08.2026, 7:53
  • 3,452
Россия ударила по Киеву и области всем ассортиментом баллистики
Фото: ГСЧС

14 человек погибли, десятки пострадавших.

В ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска совершили очередной ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистики оказались Киев и Бровары, также было громко в районе Белой Церкви. Известно как минимум об одной жертве и 12 пострадавших в столице; есть погибший среди мирных жителей и в области, еще десятки человек получил ранения, пишет OBOZ.UA.

О вражеских целях в 00:20 начали сообщать Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы сообщали о запусках ракет «Искандер» одновременно с ракетами из систем С-400 и северокорейскими KN-23. Также в сторону Киева с разных направлений летели «Цирконы».

Пуски осуществлялись с территории Брянской, Ростовской и Курской областей РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО. «Киев и область под атакой баллистики. Еще ракеты на город», – написал он.

Позже враг направил на область реактивные ударные БпЛА.

Последствия атаки

Киев

Кличко сообщил, что в Оболонском районе есть попадание на территорию нежилой застройки. Также там, по предварительным данным, зафиксировано попадание в офисное здание.

По данным КГВА, вследствие вражеской атаки в Оболонском и Святошинском районах горели складские сооружения.

В Деснянском районе также горело складское здание. Кроме того, обломки ракеты упали возле жилого дома.

В Голосеевском районе произошло возгорание в одноэтажном складском здании. Произошло обрушение этого здания, из-под завалов достали двух пострадавших.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В этом же районе произошло обрушение частного жилого дома, под завалами могут находиться люди. Также в Голосеевском районе вследствие попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака. Спасателям удалось перекрыть запорную арматуру, угрозы для населения нет.

В столице погибла женщина, еще 22 человека пострадали. Медики госпитализировали троих пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

«На одной из локаций в результате повторных взрывов была повреждена машина скорой помощи. Водитель получил травмы», – сообщил Кличко.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

По состоянию на 6:00 утра столичные власти сообщили, что в Киеве 24 пострадавших после ночного врага. 15 раненых медики госпитализировали, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После ночного обстрела в Киеве существенно ухудшилось качество воздуха. По состоянию на утро над столицей виден дым, а мониториговые сервисы показывают превыщение допустимого уровня твердых частиц в воздухе.

Иллюстрация: saveecobot
Фото: ГСЧС

Пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрела.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Киевщина

Кличко сообщил о большом пожаре в пригороде столицы – в Киево-Святошинском районе загорелись нежилые помещения.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что информация о попадании в «Эпицентр» в городе не соответствует действительности.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что последствия вражеской атаки зафиксированы в Бучанском, Броварском и Фастовском районах области.

В ГСЧС сообщили, что в Броварском районе возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.

В Фастовском районе в селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. В Бучанском районе произошлипожары на территории логистических комплексов.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Вследствие вражеской атаки в Бучанском районе погиб человек. Также в области пострадали 21 мирный житель. В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском – 3, еще 5 человек пострадали в Бучанском районе, сообщили в ОВА.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
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