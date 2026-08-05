Под Тулой после ударов БПЛА полностью сгорел склад Wildberries площадью 300 тысяч «квадратов» 5 5.08.2026, 8:07

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Хаб в Алексине является одним из самых больших сортировочных центров этой компании.

В ночь на 5 августа Силы обороны Украины нанесли воздушный удар по сортировочному центру Wildberries в Тульской области России.

По предварительной информации, этот объект практически полностью сгорел, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Фото: Exilenova+

Ракетную опасность в Тульской области 5 августа объявили примерно в 00:34. В 02:52 в этом российском регионе отменили ракетную опасность, а в 04:56 отменили опасность БпЛА. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев признал, что ночью 5 августа украинские дроны атаковали склад Wildberries в городе Алексин. По его словам, там «произошло падение БПЛА с последующим возгоранием». Миляев также утверждает, что российская ПВО в небе над Тульской областью якобы сбила несколько десятков украинских беспилотников.

Российский маркетплейс Wildberries продает товары для «СВО» (так в России называют войну против Украины) и его использует военно-промышленный комплекс РФ для получения иностранных товаров, которые находятся под западными санкциями. В связи с этим логистические центры Wildberries являются законными целями для ВСУ.

Отметим, Wildberries в Алексине является одним из самых больших сортировочных центров этой компании. Его площадь составляет около 300 тысяч квадратных метров. Судя по видео, выложенным в Сеть, этот объект полностью сгорел.

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