Лукашенко чудит Валерий Карбалевич

29.07.2026, 11:25

Валерий Карбалевич

У каждого персоналистского диктаторского режима своя «осень патриарха»

Неслучайно конституции большинства стран мира содержат ограничения по количеству президентских сроков. Это результат анализа долгого исторического опыта человечества.

Если посмотреть на историю персоналистских диктаторских режимов, можно заметить большую разницу в поведении диктаторов в начале правления и в конце. На финишном этапе своей деятельности они, как правило, принимали странные решения. И это неслучайно. Ведь долгое и безраздельное правление приводит к тому, что диктаторы в какой-то момент отрываются от реальности и начинают чудить.

К такому довольно тривиальному выводу подтолкнул приказ Александра Лукашенко направлять на военные сборы нерадивых работников во время уборочной кампании. В этом плане правитель Беларуси никак не выбивается из общего ряда лидеров, долго находящихся у власти. Здесь всё в пределах, так сказать, диктаторской «нормы».

Как известно, абсолютная власть развращает абсолютно. Когда в системе управления государством отсутствуют механизмы сдержек и противовесов, в условиях отрицательной кадровой селекции диктатору никто не решается перечить, он убеждается в своей непогрешимости. Даже рациональные автократы с развитой политической интуицией через какое-то время теряют связь с реальностью, начинают куролесить, принимать решения, которые выглядят странными.

Диктаторы чудят

Все эти изъяны касаются и фигур, вошедших в историю как выдающиеся. Например, до сих пор историки ищут рациональные причины, по которым Наполеон, властитель Европы, пошёл в поход против Российской империи, что привело его к политическому краху.

Вообще примеров, когда диктаторы под конец своего правления начинали чудить, очень много.

Иосиф Сталин последние годы жизни сидел на даче, работал очень мало, разогнал врачей, потому что подозрительность дошла до стадии паранойи. Никита Хрущёв в начале правления делал определённые либеральные шаги, а в конце начал фонтанировать разными чудаковатыми преобразованиями. Румынский диктатор Николае Чаушеску был поначалу довольно популярен в своей стране, а на закате политической карьеры превратился в человека, маниакально зациклённого на своей безопасности, которого все ненавидели.

Даже премьер Венгрии Виктор Орбан за 16 лет правления в условиях режима с определёнными авторитарными чертами начал жить в своеобразном информационном пузыре, перестал чувствовать свой народ и не предвидел приближения электорального краха.

Очень хорошей иллюстрацией к выводу о неадекватности позднего авторитаризма являются действия Владимира Путина. Тезис известного выступления блогерши Виктории Бони, что «президент оторван от реальности», довольно точно отражает настроения большой части даже лояльного властям населения. Заявления Путина, что «специальная военная операция» идёт согласно плану, всё нормально, российские войска наступают и скоро победят на фоне топливного кризиса, очередей за бензином, полублокады Крыма, вызывают вопросы относительно адекватности человека.

Когда абсурдность приказа никого не волнует

Но возвращаемся к Лукашенко. Многое из того, что он делает, трудно объяснить с рациональной точки зрения.

Особенно это заметно в социально-экономической сфере. Трудно вспомнить, какие проекты, инициированные Лукашенко, были реализованы. Но он придумывает новые: создать агросервисы в райцентрах, построить десять комплексов по производству рыбы, строить по всей стране профилактории для телят и прочее.

Много идей вызывают вопросы: зачем строить ещё одну АЭС или энергоблок, если в стране избыток электроэнергии? Зачем строить завод по производству холодильников, если минский «Атлант» не знает, куда девать свою продукцию? Зачем строить целлюлозно-бумажный комбинат в Витебской области, если Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат является убыточным, не имеет достаточных и стабильных рынков сбыта?

Много раз он обращается к одним и тем же вопросам (бесхозяйственность на сельхозпредприятиях, дохнут телята), судьбе одних и тех же предприятий («Камволь»), даёт приказы всё исправить, но десятилетиями ничего не меняется. Лукашенко собирает новые совещания, отдаёт те же самые приказы с одинаковыми результатами — нулевыми. Казалось бы, стоит остановиться и подумать, почему это не работает. Но нет. Причины неудач он видит в плохой дисциплине.

И ничего лучшего не придумал, чем насильно направлять на военные сборы нерадивых работников. Абсурдность приказа никого не волнует. Чиновники наперегонки бросились выполнять поручение. И теперь за жатвой на полях следят уже не только многочисленные контролёры, милиционеры, а ещё и военкомы. Получается, контролёров уже почти столько же, сколько комбайнёров.

Фантазии, капризы, пожелания одного человека мгновенно воплощаются в государственные решения — идёт ли речь о проведении чемпионата в кольце из дров или поисках хоккейного тренера для минского «Динамо».

У каждого персоналистского диктаторского режима своя «осень патриарха».

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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