В Перми после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России

В Перми после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России1
- 29.07.2026, 11:38
Проектная мощность —более 13 млн тонн нефти в год.
В российской Перми вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и сообщения очевидцев в соцсетях.
По имеющейся информации, огнем охвачен завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.
Пользователи соцсетей пишут, что пожар возник по прилету по территории предприятия.
Официального подтверждения власти или компании пока нет.
Что известно о заводе в Перми
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод перерабатывает нефть и производит широкий ассортимент нефтепродуктов.
Пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получило предприятие.
Между тем, утром 29 июля дроны массово атаковали российскую Рязань, где вспыхнули состав маркетплейса Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод.