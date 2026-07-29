В Перми после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России 1 29.07.2026, 11:38

Проектная мощность —более 13 млн тонн нефти в год.

В российской Перми вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и сообщения очевидцев в соцсетях.

По имеющейся информации, огнем охвачен завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Пользователи соцсетей пишут, что пожар возник по прилету по территории предприятия.

Официального подтверждения власти или компании пока нет.

Что известно о заводе в Перми

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод перерабатывает нефть и производит широкий ассортимент нефтепродуктов.

Пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получило предприятие.

Между тем, утром 29 июля дроны массово атаковали российскую Рязань, где вспыхнули состав маркетплейса Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод.

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