Медведев сделал резкое заявление о массовой мобилизации в России 18 29.07.2026, 12:10

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ФОТО: GETTY IMAGES

Экс-глава Кремля высказывался в присущей ему грубой форме.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и радикальный «рупор Кремля» Дмитрий Медведев сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Министерством обороны России подписали около 200 тысяч человек, пишет Dialog.UA.

Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующее заявление экс-президент страны-агрессора сделал в контексте слухов о новой большой волне мобилизации.

По словам Медведева, с января по начало июля 2025 года контрактниками стали более 210 тысяч россиян – примерно на 10 тысяч больше, чем в текущем году. При этом во время заседания межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил он опроверг сообщения о возможной новой волне мобилизации.

Экс-глава Кремля высказывался в присущей ему грубой форме. «Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются дестабилизировать обстановку в нашей стране и создавать негативные настроения», – заявил Медведев.

В то же время история показывает, что важные, но непопулярные решения в России зачастую принимаются вопреки противоположным заявлениям представителей власти.

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