закрыть
29 июля 2026, среда, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев сделал резкое заявление о массовой мобилизации в России

18
  • 29.07.2026, 12:10
  • 6,800
Медведев сделал резкое заявление о массовой мобилизации в России
ФОТО: GETTY IMAGES

Экс-глава Кремля высказывался в присущей ему грубой форме.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и радикальный «рупор Кремля» Дмитрий Медведев сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Министерством обороны России подписали около 200 тысяч человек, пишет Dialog.UA.

Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующее заявление экс-президент страны-агрессора сделал в контексте слухов о новой большой волне мобилизации.

По словам Медведева, с января по начало июля 2025 года контрактниками стали более 210 тысяч россиян – примерно на 10 тысяч больше, чем в текущем году. При этом во время заседания межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил он опроверг сообщения о возможной новой волне мобилизации.

Экс-глава Кремля высказывался в присущей ему грубой форме. «Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются дестабилизировать обстановку в нашей стране и создавать негативные настроения», – заявил Медведев.

В то же время история показывает, что важные, но непопулярные решения в России зачастую принимаются вопреки противоположным заявлениям представителей власти.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров