В Беларуси опрокинулось авто с военными: есть погибшие

В Беларуси опрокинулось авто с военными: есть погибшие9
- 24.07.2026, 10:37
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14 раненых.
Министерство обороны сообщило о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизни двух военнослужащих. Автомобиль МАЗ, в котором они находились, опрокинулся. ДТП произошло на трассе Осиповичи — Барановичи в Могилевской области.
По данным ведомства, погибли младший сержант контрактной службы А.В. Шабуневич и рядовой срочной службы К.А. Киба. Сообщается о 14 раненых.
Проверку по факту произошедшего проводят совместно со Следственным комитетом и МВД.
В Минобороны выразили соболезнования родным и близким погибших.
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