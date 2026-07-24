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В Беларуси опрокинулось авто с военными: есть погибшие

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  • 24.07.2026, 10:37
  • 5,602
В Беларуси опрокинулось авто с военными: есть погибшие

14 раненых.

Министерство обороны сообщило о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизни двух военнослужащих. Автомобиль МАЗ, в котором они находились, опрокинулся. ДТП произошло на трассе Осиповичи — Барановичи в Могилевской области.

По данным ведомства, погибли младший сержант контрактной службы А.В. Шабуневич и рядовой срочной службы К.А. Киба. Сообщается о 14 раненых.

Проверку по факту произошедшего проводят совместно со Следственным комитетом и МВД.

В Минобороны выразили соболезнования родным и близким погибших.

@charter97.org ДТП с военными в Беларуси #беларусь #новости #дтп ♬ оригинальный звук - Хартия97

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