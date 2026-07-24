«До сих пор трясет»: Wildberries подтвердила повреждение складов в Петербурге 5 24.07.2026, 10:50

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Озвучены новые подробности.

После утренней атаки беспилотников в Санкт-Петербурге стало известно, что под удар попали складской комплекс Wildberries и логопарк «MLP Уткина Заводь», где располагались склады и производственные мощности ряда компаний.

Об этом сообщили мониторинговые каналы, пишет «Фокус».

По имеющимся данным, на территории логистического парка работали или работают склады и производственные площадки Wildberries, Ozon, «Петрович», X5 Retail Group, IVC Group и других компаний.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что утром Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников, а силы ПВО вели огонь по целям.

По его словам, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, а городские службы устраняют последствия.

«Оперативный штаб, который я возглавляю лично, координирует работу городских служб и межведомственное взаимодействие», — сообщил губернатор.

Склады, вероятно, использовались также для военных нужд Фото: Скрин видео

Кроме того, Exilenova+ опубликовал видео последствий атаки и сообщил, что склады Wildberries в Санкт-Петербурге, которые, по утверждению источника, используются также для военных нужд, продолжают гореть.

В Wildberries также подтвердили повреждение двух логистических комплексов — в Шушарах и Уткином Заводе. В компании сообщили, что их работа временно приостановлена. Логистический комплекс в Шушарах является одним из крупнейших на северо-западе России: его площадь составляет около 106 тысяч квадратных метров, а центр обеспечивает обработку и распределение товаров для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Западного федерального округа.

Во время атаки российская сторона подняла в воздух истребительную авиацию. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что российская ПВО якобы сбила 59 беспилотников.

Дрозденко также сообщил о нападении на складской комплекс птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района Ленинградской области. По его словам, там обрушились конструкции одного из складских помещений.

Кроме того, ночью был атакован склад Wildberries в Симферополе. Позже в компании подтвердили факт атаки и сообщили, что эвакуировали сотрудников склада.

Напомним, этой ночью беспилотники также атаковали склад Wildberries в оккупированном Симферополе. OSINT-сообщества распространили кадры ударов и пожара в городе.

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