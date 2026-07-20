ВСУ ударили по бизнесу друга Путина 2 20.07.2026, 13:06

2,606

Начался масштабный пожар.

Логистический комплекс «Южные врата» в Подмосковье, который в понедельник был атакован беспилотниками ВСУ, принадлежит фонду друга Путина виолончелиста Сергея Ролдугина, обратило внимание «Агентство». Объект общей площадью 600 000 кв. м, расположенный в городском округе Домодедово примерно в 28 километрах южнее МКАД, попал под удар дронов утром 20 июля, после чего на складах вспыхнул пожар. В результате атаки в Домодедово, по данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадали семь человек.

«Южные врата» представляют собой группу крупных складов, включая площади Wildberries, «Лемана Про», Alibaba Group и др. По данным Forbes, этот хаб — крупнейший актив компании Instone Development. В 2022 году от чешской PPF Real Estate, решившей продать активы из-за войны в Украине, комплекс перешел компании «Венталл-Девелопмент», после чего осенью 2023-го та передала управление складским бизнесом Instone. В начале 2026-го основным владельцем Instone стал фонд «Талант и успех», в котором Ролдугин является учредителем, а Путин — главой попечительского совета. Согласно системе «Спарк», фонд владеет 84% компании. Еще 11% — в собственности «Цинтэкс», который также принадлежит «Таланту и успеху».

В результате налета на Домодедово шестеро пострадавших, включая троих граждан Китая, были госпитализированы в городскую больницу, сообщил Воробьев. 74-летнего мужчину, который получил множественные осколочные ранения, готовят к переводу в московскую больницу. У 53-летнего пострадавшего — открытый перелом бедра, у 26-летнего мужчины — ранение голени. Еще четверо получили осколочные ранения. Один из них отказался от госпитализации, заявил губернатор. На опубликованном с места ЧП видео один из пожарных говорит, что из горящего здания вытекла бытовая химия: «Штука едкая, похоже на „Азелит“».

Также, по данным властей, в Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс, обошлось без госпитализации. Еще две женщины пострадали в Подольске, где под атаку БПЛА попали нефтебаза и крупный склад Wildberries, два других объекта которого — в Электростали и Тамбовской области — вспыхнули в результате субботних дроновых ударов.

Президент Владимир Зеленский заявил об ударах по логистическим объектам и нефтебазе в Московской области и назвал это «результатом работы наших дальнобойных санкций». Он отметил, что расстояние до атакованных объектов от границы Украины — более 400 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com