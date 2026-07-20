ВСУ подожгли огромный логистический центр под Москвой
- 20.07.2026, 9:09
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«Южные Врата» — в огне.
В понедельник, 20 июля, произошел пожар на складе в индустриальном комплексе «Южные Врата» после атаки в Домодедово Московской области, говорится в OSINT-анализе Telegram-канала Astra.
Отмечается, что в ночь на 20 июля жители Московской области сообщали о большом количестве взрывов и пожарах.
Согласно анализу Astra кадров одного из возгораний, после атаки горит также склад в индустриальном парке «Южные Врата» в Домодедово.
Как говорится на сайте компании, логистический центр «Южные Врата» — это огромный складской комплекс общей площадью более 650 тысяч квадратных метров, который располагается на площади 144 гектар.