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ВСУ подожгли огромный логистический центр под Москвой

  • 20.07.2026, 9:09
  • 1,086
ВСУ подожгли огромный логистический центр под Москвой

«Южные Врата» — в огне.

В понедельник, 20 июля, произошел пожар на складе в индустриальном комплексе «Южные Врата» после атаки в Домодедово Московской области, говорится в OSINT-анализе Telegram-канала Astra.

Отмечается, что в ночь на 20 июля жители Московской области сообщали о большом количестве взрывов и пожарах.

Согласно анализу Astra кадров одного из возгораний, после атаки горит также склад в индустриальном парке «Южные Врата» в Домодедово.

Как говорится на сайте компании, логистический центр «Южные Врата» — это огромный складской комплекс общей площадью более 650 тысяч квадратных метров, который располагается на площади 144 гектар.

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