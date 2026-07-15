Президент Узбекистана сделал заявление на фоне бунта соотечественников в Беларуси 13 15.07.2026, 18:46

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Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев потребовал достойных рабочих мест для узбеков в нашей стране.

15 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по реализации договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, достигнутых в ходе визита в Беларусь. Особое внимание было уделено трудоустройству узбеков в Беларуси, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Лидер Узбекистана подчеркнул важность реализации в короткие сроки договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Беларусь 8-9 июля.

Шавкат Мирзиёев предлагет сформировать списки граждан и предпринимателей для работы в Беларуси и отправлять их в страну организованно, «предварительно согласовав и решив с белорусской стороной вопросы рабочего места, условий проживания, выделения необходимых для проекта помещений и земельных участков».

Мирзиёеву доложили о сотрудничестве между Витебской и Андижанской областями, куда 13 июля прибыли для трудоустройства 255 граждан Узбекистана. С сентября планируется ежемесячно обеспечивать работой на Витебщине 500 жителей Андижанской области. Всего планируется направить в Витебскую область 5 тысяч узбеков.

Вопросу трудоустройства узбеков в Беларуси было уделено особое внимание. На первом этапе планируется отправить в Беларусь 1100 работников. Они будут трудиться на 13 предприятиях в Витебской и других областях.

Президент Узбекистана поручил оказывать содействие предпринимателям в открытии банковских счетов в Беларуси, перечислении средств в уставный капитал и привлечении финансовых ресурсов для их проектов.

Мирзиёев подчеркнул, что «каждая достигнутая договоренность должна быть воплощена в конкретный проект, новое предприятие, дополнительный объем торговли и достойные рабочие места».

Напомним, 13 июля в Витебск прибыли 255 граждан Узбекистана для работы в Беларуси. Им обещали зарплаты по 900-1000 долларов, но на месте выяснилось, что готовы платить только 500 долларов, при этом жилье и питание нужно оплачивать самим. Узбеки возмутились предложенными условиями, а некоторые выразили желание уехать на родину.

В ответ на их обращение Агентство миграции Узбекистана пообещало разобраться в ситуации. В ведомстве заявили, что изучают ситуацию на месте вместе с хокимиятом Андижанской области. Если выяснится, что работодатель нарушает условия договора или занижает зарплату, мигрантам предложат другие места. При этом в агентстве подчеркнули: по условиям проекта, утвержденного с белорусской стороной, средняя зарплата должна составлять $900 – $1000, а в отдельных случаях — до $1200.

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