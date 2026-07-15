Агентство миграции Узбекистана вступилось за своих соотечественников в Беларуси 17 15.07.2026, 18:02

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В ведомстве напомнили об обещании режима Лукашенко платить рабочим из Узбекистана от $900 до $1200.

В социальных сетях распространились видеоролики, в которых жители Андижанской области, отправившиеся на сезонные работы в Беларусь, пожаловались на размер заработной платы.

Ситуацию прокомментировало Агентство по миграции Узбекистана.

По данным ведомства, в Беларусь для работы в сфере сельского хозяйства и животноводства были направлены более 250 жителей Андижанской области.

В видеообращениях некоторые трудовые мигранты сообщили, что работодатели предложили им ежемесячную заработную плату в размере 500 долларов США. По их словам, после вычета расходов на проживание и повседневные нужды оставшаяся сумма не соответствует ожидаемому доходу. В связи с этим некоторые из них выразили желание вернуться в Узбекистан.

Как сообщила руководитель пресс-службы Агентства по миграции Гулрух Тулаева, представители агентства в Беларуси совместно с ответственными сотрудниками хокимията Андижанской области изучают ситуацию на месте.

По ее словам, если будет установлено, что работодатель не выполняет условия трудового договора или не выплачивает согласованную заработную плату, гражданам предложат другие рабочие места. В настоящее время принимаются меры для урегулирования ситуации.

В агентстве уточнили, что проект реализуется в рамках соглашения между хокимиятом Андижанской области, Агентством по миграции и Комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебской области Беларуси.

Согласно условиям проекта, среднемесячная заработная плата должна составлять 900–1000 долларов США, а в отдельных случаях — до 1200 долларов США.

Напомним, 8–9 июля в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь было подписано межправительственное соглашение об организованном привлечении граждан к временной трудовой деятельности.

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