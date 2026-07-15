Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему корпусом «Хартия»
- 15.07.2026, 18:19
Фотофакт.
Командир корпуса «Хартия» Игорь «Корнет» Оболенский получил государственную награду «Герой Украины».
«Желаю крепкого здоровья. Спасибо за службу, спасибо за защиту Харьковщины. Всем ребятам приветствие», – заявил Зеленский, вручая награду.
Оболенскому присвоили звание Героя с вручением ордена «Золотая звезда».
«Высшую государственную награду командиру присвоил президент Украины во время торжеств, посвященных Дню украинской государственности. Поздравляем друга «Корнета»! Слава Украине!», – отметили в «Хартии».