Белорусы — россиянам: Вам мало не покажется

Белорусы — россиянам: Вам мало не покажется5
- 15.07.2026, 13:27
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Наши соотечественники возмущены хамством туристов из РФ.
Постов россиян с неправильным названием Беларуси в соцсетях с каждым днем становится в се меньше, но некоторые граждане соседней страны продолжают демонстрировать свою безграмотность.
«Ура, летим в Белоруссию», - написал в Threads пользователь под ником fisher_yvr. Мало того, в ответ на подсказку он заявил, что «Беларусь — это трактор».
Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:
— Не летите! Мы рады только тем, кто знает название нашей страны! Неучам нечего здесь делать! И зря вы считаете, что белорусы такие тряпки, которые терпят все. Мы терпим до поры, до времени. Но потом мало не покажется! Только наша миролюбивость дает вам шанс на исправление ошибки.
— Надеюсь, скоро начнут давать штрафы прямо на границах и в аэропорту за неправильное название страны
— У вас там из-за отсутствия бензина фляга свистанула? Или это с рождения?
— Из Ленинграда через Югославию?
— Ума наберись в правописании.
— В Белоруссию можете лететь. В Беларусь — не надо. Вам тут не рады.
— Меняйте маршрут срочно! Такой страны нет, вас обманывают!
— Летите в страну, а не знаете даже название страны.
— Чтобы ты драниками подавился!
— На 30 лет опоздал.