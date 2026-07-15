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Белорусы — россиянам: Вам мало не покажется

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  • 15.07.2026, 13:27
  • 7,464
Белорусы — россиянам: Вам мало не покажется

Наши соотечественники возмущены хамством туристов из РФ.

Постов россиян с неправильным названием Беларуси в соцсетях с каждым днем становится в се меньше, но некоторые граждане соседней страны продолжают демонстрировать свою безграмотность.

«Ура, летим в Белоруссию», - написал в Threads пользователь под ником fisher_yvr. Мало того, в ответ на подсказку он заявил, что «Беларусь — это трактор».

Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:

— Не летите! Мы рады только тем, кто знает название нашей страны! Неучам нечего здесь делать! И зря вы считаете, что белорусы такие тряпки, которые терпят все. Мы терпим до поры, до времени. Но потом мало не покажется! Только наша миролюбивость дает вам шанс на исправление ошибки.

— Надеюсь, скоро начнут давать штрафы прямо на границах и в аэропорту за неправильное название страны

— У вас там из-за отсутствия бензина фляга свистанула? Или это с рождения?

— Из Ленинграда через Югославию?

— Ума наберись в правописании.

— В Белоруссию можете лететь. В Беларусь — не надо. Вам тут не рады.

— Меняйте маршрут срочно! Такой страны нет, вас обманывают!

— Летите в страну, а не знаете даже название страны.

— Чтобы ты драниками подавился!

— На 30 лет опоздал.

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