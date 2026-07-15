закрыть
15 июля 2026, среда, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС разрешил Киеву закупать китайские компоненты для дронов за счет займа

1
  • 15.07.2026, 13:49
ЕС разрешил Киеву закупать китайские компоненты для дронов за счет займа

Это около шести миллиардов евро.

Украина сможет использовать часть средств оборонного кредита Евросоюза для закупки китайских компонентов для беспилотников. Решение стало исключением из действующих правил программы поддержки и показало сложность международных цепочек поставок в современной оборонной сфере, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Киев получил разрешение направить средства из первой части оборонного займа ЕС объемом около €6 млрд на закупку отдельных деталей для дронов из Китая. Эти деньги входят в более масштабную программу помощи, в рамках которой около €60 млрд предусмотрены для оборонных закупок.

По правилам механизма, большая часть вооружений и оборудования должна приобретаться у производителей из стран ЕС, Украины или утвержденных партнеров. Однако программа предусматривает возможность исключений, если необходимые товары нельзя получить через установленный список поставщиков в нужные сроки и объемах.

«Украина запросила и получила такое разрешение для первой транши в размере €5,9 млрд, предназначенной для закупки беспилотников. В результате Киев сможет приобретать отдельные китайские комплектующие, необходимые для производства и эксплуатации дронов», — говорится в материале.

Решение также подчеркнуло роль Китая в глобальных цепочках поставок, связанных с войной. Брюссель ранее обвинял Пекин в поддержке российской военной промышленности, однако одновременно признает, что украинские производители используют китайские элементы в собственных оборонных разработках.

За годы войны Украина создала одну из самых быстро развивающихся оборонных отраслей Европы. Ее компании активно развивают технологии беспилотников и адаптируют производство под потребности фронта.

«Дроны стали одним из главных видов оружия на поле боя», — отмечают авторы, указывая, что украинские чиновники оценивают их вклад примерно в 80% российских потерь.

При этом Киев продолжает укреплять собственное производство беспилотных систем и сотрудничество с союзниками, а ЕС развивает долгосрочные программы поддержки украинской оборонной промышленности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко