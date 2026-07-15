ЕС разрешил Киеву закупать китайские компоненты для дронов за счет займа 1 15.07.2026, 13:49

Это около шести миллиардов евро.

Украина сможет использовать часть средств оборонного кредита Евросоюза для закупки китайских компонентов для беспилотников. Решение стало исключением из действующих правил программы поддержки и показало сложность международных цепочек поставок в современной оборонной сфере, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Киев получил разрешение направить средства из первой части оборонного займа ЕС объемом около €6 млрд на закупку отдельных деталей для дронов из Китая. Эти деньги входят в более масштабную программу помощи, в рамках которой около €60 млрд предусмотрены для оборонных закупок.

По правилам механизма, большая часть вооружений и оборудования должна приобретаться у производителей из стран ЕС, Украины или утвержденных партнеров. Однако программа предусматривает возможность исключений, если необходимые товары нельзя получить через установленный список поставщиков в нужные сроки и объемах.

«Украина запросила и получила такое разрешение для первой транши в размере €5,9 млрд, предназначенной для закупки беспилотников. В результате Киев сможет приобретать отдельные китайские комплектующие, необходимые для производства и эксплуатации дронов», — говорится в материале.

Решение также подчеркнуло роль Китая в глобальных цепочках поставок, связанных с войной. Брюссель ранее обвинял Пекин в поддержке российской военной промышленности, однако одновременно признает, что украинские производители используют китайские элементы в собственных оборонных разработках.

За годы войны Украина создала одну из самых быстро развивающихся оборонных отраслей Европы. Ее компании активно развивают технологии беспилотников и адаптируют производство под потребности фронта.

«Дроны стали одним из главных видов оружия на поле боя», — отмечают авторы, указывая, что украинские чиновники оценивают их вклад примерно в 80% российских потерь.

При этом Киев продолжает укреплять собственное производство беспилотных систем и сотрудничество с союзниками, а ЕС развивает долгосрочные программы поддержки украинской оборонной промышленности.

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