ЕС разрешил Киеву закупать китайские компоненты для дронов за счет займа

ЕС разрешил Киеву закупать китайские компоненты для дронов за счет займа1
- 15.07.2026, 13:49
Это около шести миллиардов евро.
Украина сможет использовать часть средств оборонного кредита Евросоюза для закупки китайских компонентов для беспилотников. Решение стало исключением из действующих правил программы поддержки и показало сложность международных цепочек поставок в современной оборонной сфере, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Киев получил разрешение направить средства из первой части оборонного займа ЕС объемом около €6 млрд на закупку отдельных деталей для дронов из Китая. Эти деньги входят в более масштабную программу помощи, в рамках которой около €60 млрд предусмотрены для оборонных закупок.
По правилам механизма, большая часть вооружений и оборудования должна приобретаться у производителей из стран ЕС, Украины или утвержденных партнеров. Однако программа предусматривает возможность исключений, если необходимые товары нельзя получить через установленный список поставщиков в нужные сроки и объемах.
«Украина запросила и получила такое разрешение для первой транши в размере €5,9 млрд, предназначенной для закупки беспилотников. В результате Киев сможет приобретать отдельные китайские комплектующие, необходимые для производства и эксплуатации дронов», — говорится в материале.
Решение также подчеркнуло роль Китая в глобальных цепочках поставок, связанных с войной. Брюссель ранее обвинял Пекин в поддержке российской военной промышленности, однако одновременно признает, что украинские производители используют китайские элементы в собственных оборонных разработках.
За годы войны Украина создала одну из самых быстро развивающихся оборонных отраслей Европы. Ее компании активно развивают технологии беспилотников и адаптируют производство под потребности фронта.
«Дроны стали одним из главных видов оружия на поле боя», — отмечают авторы, указывая, что украинские чиновники оценивают их вклад примерно в 80% российских потерь.
При этом Киев продолжает укреплять собственное производство беспилотных систем и сотрудничество с союзниками, а ЕС развивает долгосрочные программы поддержки украинской оборонной промышленности.