закрыть
15 июля 2026, среда, 15:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из банков сделал ребрендинг

  • 15.07.2026, 14:35
Один из банков сделал ребрендинг

Обновлен и логотип.

«МТБанк» провел ребрендинг и обновил логотип. Об этом сообщается на сайте финучреждения, заметило «Зеркало».

«За 32 года работы «МТБанк» прошел путь от финансового института, ориентированного преимущественно на малый и средний бизнес, до универсального банка с сильными позициями в розничном, корпоративном, премиальном и цифровом сегментах. Сегодня банк знают по продуктам и сервисам, которые уже много лет в сердцах белорусов: карта рассрочки «Халва», премиальное обслуживание Prime и Prime Line, ипотека, лизинг, уникальные предложения для бизнес-клиентов, в том числе самый быстрый онлайн-кредит для бизнеса», — пояснили изменения в банке.

Переход на новый фирменный стиль будет постепенным, уверяют в банке: сначала обновятся цифровые сервисы, чуть позже — отделения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко