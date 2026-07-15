Один из банков сделал ребрендинг
- 15.07.2026, 14:35
Обновлен и логотип.
«МТБанк» провел ребрендинг и обновил логотип. Об этом сообщается на сайте финучреждения, заметило «Зеркало».
«За 32 года работы «МТБанк» прошел путь от финансового института, ориентированного преимущественно на малый и средний бизнес, до универсального банка с сильными позициями в розничном, корпоративном, премиальном и цифровом сегментах. Сегодня банк знают по продуктам и сервисам, которые уже много лет в сердцах белорусов: карта рассрочки «Халва», премиальное обслуживание Prime и Prime Line, ипотека, лизинг, уникальные предложения для бизнес-клиентов, в том числе самый быстрый онлайн-кредит для бизнеса», — пояснили изменения в банке.
Переход на новый фирменный стиль будет постепенным, уверяют в банке: сначала обновятся цифровые сервисы, чуть позже — отделения.