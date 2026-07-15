«Хамство, обвес, сумасшедшие цены» 5 15.07.2026, 15:16

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Фото: darriuss.livejournal.com

Минчане назвали визитную карточку Комаровского рынка.

Замечания о работе Комаровского рынка в Минске появляются в соцсетях каждый день. Покупатели жалуются на обман и хамство со стороны продавцов, высокие цены, некачественные продукты.

Минчанин под ником maxim_bahdanovich написал в Threads о переменах, которые проізошлі на рунке в последніе годы:

«Для минчан «Комаровка» — легендарное место, куда многие ходят закупаться десятилетиями. Но давайте будем искренними: место злачное: фрукты подсовывают порченные вперемешку с хорошими, мясо подсовывают несвежее. Если пробуешь вскрыть подлость продавца, учиняют скандал. Цены сумасшедшие. Одни перекупы, прожженные торговки. Еще более-менее можно что-то купить у бабок, которые продают за рынком, ближе к метро».

Пост собрал почти сотню комментариев. Большинство подписчиков согласились с автором и высказали свои замечания о работе «Комаровки». Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Я вообще никогда там не покупаю ничего, мне «Комаровка» не нравится в принципе как место.

— На «Комаровке» не была уже больше 10 лет. Есть рынок на районе, знакомые продавцы, которые знают, что тебе нужно, встречают с улыбкой, делают скидку. При желании можно съездить в Таборы, там тоже идешь к знакомым продавцам. Не нужна эта легенда.

— «Комаровка» давно стала помойкой.

— Самый отвратный в мире, рынок! С мерзкими тетками-продавщицами, лживыми и грубыми.

— Вы абсолютно правы. Место именно «злачное». Но, согласитесь, вся это «обираловка», «развод» и подсовывание «второй свежести» должно одобряться руководством и, осмелюсь предположить, контролироваться им. В общем, одному из символов Минска требуется радикальная санация.

— Правы на все 100%! На витрину выставляют фрукты и овощи хорошие, а когда покупаешь, с витрины брать запрещено, насыпают из ящиков, часто гниль! Сколько раз ошибалась и не просматривала покупки! Если сделаешь замечание, что за свои деньги имею право купить то, что я хочу, чаще всего начинают кричать и выговаривать. Сама часто задумывалась об этом.

— Во все времена «Комаровка» была помойкой и притоном барыг.

— Очень давно не покупаю на «Комаровке» ничего. Обман, хамство, обвес и т.д. Помню, купила кусок мяса. Продавец крутила его, вертела: красивое, свежее. Приношу домой, раскрываю, а там мясо натянуто на большую кость! Больше мяса там не покупаю!

— Слава Богу, я не одинока: покупаешь 0,5 кг, домой приносишь 100 г полезного продукта, остальное — гниль. Выбрать не позволяют, однажды при попытке выбрать абрикосы, продавец ударила про руке.

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