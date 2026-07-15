Вероятный ход Кремля 5 Игорь Эйдман

15.07.2026, 15:30

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Игорь Эйдман

Что произойдет после 20 сентября.

Сейчас кто только не говорит о том, что после выборов в Госдуму в России будет мобилизация: от Игоря Стрелкова до Бена Ходжеса.

Я думаю, что может быть такой сценарий. 20 сентября заканчиваются выборы, а 21 сентября исполнится ровно четыре года с указа Путина о предыдущей мобилизации. В России объявят не мобилизацию, а ротацию мобилизованных в 2022 году, приуроченную к четырехлетней годовщине их службы. Власти вообще стараются избегать этого слова. Объявление мобилизации стало бы ударом по престижу Путина, который много раз заявлял, что ее не будет, а Россия и так побеждает.

Вместо мобилизации объявят ротацию. Скажут, что мобики, которых призвали четыре года назад, уже отслужили свое, и по просьбам родственников их необходимо заменить.

Сколько сейчас осталось в строю из тех 300 000, кого призвали четыре года назад? Думаю, несколько десятков тысяч. Вряд ли даже сто тысяч наберется.

Заявят, что их отпускают по домам, проведут ротацию, а на замену мобилизуют новое пушечное мясо в армию. Вместо нескольких десятков тысяч (даже сотни, если так) мобилизуют уже несколько сотен тысяч человек, до полумиллиона. Но подано это будет не как мобилизация, а как ротация.

Думаю, что с пиаровской точки зрения это наиболее вероятный ход Кремля.

Игорь Эйдман, Telegram

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