Пассажирке «Белавиа» отдали сломанный чемодан и предложили 29 рублей на ремонт 2 15.07.2026, 15:42

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Фото: charter97.org

Ремонт стоит в два раза дороже.

Чемодан, сданный в багаж во время рейса авиакомпании «Белавиа» из Вьетнама, вернули пассажирке сломанным. Страховая компания «Промтрансинвест» предложила на ремонт 29 рублей.

Фото пользовательница Threads под ником marina_vashkevich опубликовала в своем аккаунте.

«Сначала Белавиа отдает в таком виде чемодан, а потом «Промтрансинвест» «компенсирует» мне это такой суммой, — пишет она. – Чемодан новый нужен, а не издевка в виде 29 рублей, которой и на ремонт этого колеса не хватит. К слову, про ремонт узнавала и он стоит 50 рублей.

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Виноват, может, и аэропорт, но отвечает за это «Белавиа». Висело колесо «на соплях» в аэропорту Минска, из этого я делаю вывод, что сломали его не в аэропорту Вьетнама, потому что если бы это было так, то в Минске колеса просто не было бы».

Пользователи соцсети выразили свое возмущение ситуацией и дали несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Делаете ремонт. Прикладываете чек и акт. «Промтрансинвест» компенсирует разницу. Проверяла лично. Согласна, что ремонт чемодана и новый чемодан — это разные ощущения.

— Так смешно, причем дали не просто 29 рублей, а еще пять копеек.

— Если серьезно, то это действительно позорище.

— Как раз на такси от банка и обратно.

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