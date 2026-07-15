Пассажирке «Белавиа» отдали сломанный чемодан и предложили 29 рублей на ремонт

Пассажирке «Белавиа» отдали сломанный чемодан и предложили 29 рублей на ремонт2
- 15.07.2026, 15:42
- 1,136
Ремонт стоит в два раза дороже.
Чемодан, сданный в багаж во время рейса авиакомпании «Белавиа» из Вьетнама, вернули пассажирке сломанным. Страховая компания «Промтрансинвест» предложила на ремонт 29 рублей.
Фото пользовательница Threads под ником marina_vashkevich опубликовала в своем аккаунте.
«Сначала Белавиа отдает в таком виде чемодан, а потом «Промтрансинвест» «компенсирует» мне это такой суммой, — пишет она. – Чемодан новый нужен, а не издевка в виде 29 рублей, которой и на ремонт этого колеса не хватит. К слову, про ремонт узнавала и он стоит 50 рублей.
View on Threads
Виноват, может, и аэропорт, но отвечает за это «Белавиа». Висело колесо «на соплях» в аэропорту Минска, из этого я делаю вывод, что сломали его не в аэропорту Вьетнама, потому что если бы это было так, то в Минске колеса просто не было бы».
Пользователи соцсети выразили свое возмущение ситуацией и дали несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Делаете ремонт. Прикладываете чек и акт. «Промтрансинвест» компенсирует разницу. Проверяла лично. Согласна, что ремонт чемодана и новый чемодан — это разные ощущения.
— Так смешно, причем дали не просто 29 рублей, а еще пять копеек.
— Если серьезно, то это действительно позорище.
— Как раз на такси от банка и обратно.